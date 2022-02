Luzern Hat die Polizei ein, zwei oder sogar drei Mal auf das Fluchtauto geschossen?

Sicher ist: Am Montagabend kam es in der Luzerner Innenstadt zu einem Waffeneinsatz der Luzerner Polizei: Sie wollte so ein Fahrzeug stoppen. Über die Anzahl der Schüsse gibt es mehrere Versionen.