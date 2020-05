Ratgeber Kann ich jetzt für eine anstehende Operation ins Spital? Ich (m, 69) bin Anfang Juni zu einer Hüftoperation aufgeboten. Da ich Coronarisikopatient bin (Alter, Bluthochdruck), habe ich aber ehrlich gesagt grosse Angst, mich jetzt in Spitalpflege zu begeben. Was raten Sie mir? Prof. Dr. med. Christoph Henzen* 11.05.2020, 15.23 Uhr Exklusiv für Abonnenten

Ich kann Ihre Ängste und Sorgen gut verstehen. Das Coronavirus ist seit Wochen das alles beherrschende Thema und hat in weiten Teilen der Bevölkerung zu grösstmöglicher Verunsicherung geführt. Zumindest in den Anfängen der Pandemie sind wohl auch so manche Leute, die im Gesundheitswesen tätig sind, mit etwas Bangen zur Arbeit gegangen, Ärzte inklusive.

Respekt vor dem Coronavirus ist weiterhin angebracht. Doch Angst vor dem Betreten eines Spitals muss nach der Umsetzung weitreichender Massnahmen niemand haben. Das Risiko, hier mit dem Virus angesteckt zu werden, ist weitaus geringer als etwa in einem Einkaufszentrum. Nicht erst seit Covid-19 hat man es in einem Akutspital öfters mit Infektionskrankheiten zu tun, die teils einiges ansteckender und auch gefährlicher sind als Covid-19, zum Beispiel Hirnhautentzündungsbakterien (Meningokokken) oder das Norovirus. Je nach Keim gibt es in Schweizer Spitälern standardisierte und bewährte Isolierungsmassnahmen.

Das gilt jetzt natürlich in besonderem Mass auch für das Coronavirus. Unter anderem sind nun in Spitälern die Wege von Covid-19-Patienten oder -Verdachtsfällen von allen anderen Patienten strikt getrennt. Zudem besteht im ganzen Spital und für jedermann eine Maskentragepflicht, die wohl noch Monate, wenn nicht Jahre andauern wird. Masken schützen primär das Gegenüber, sie verhindern, dass eine infizierte Person das Virus weitergibt. Wenn alle eine Maske tragen, ist deshalb schon viel getan.

Umfassende Vorabklärungen

Wer wie Sie zu einer Operation eingeladen ist, wird je nach Klinik zunächst schriftlich oder telefonisch nach Symptomen wie Fieber, Husten, Gliederschmerzen, Geschmacksinnveränderungen oder möglichen Kontakten mit Covid-19-Patienten befragt. Wenn auch nur eine dieser Fragen mit Ja beantwortet wird, bietet man den Patienten gar nicht erst zur Operation auf. Wenn alle Fragen mit Nein beantwortet werden, erfolgt bei Spitaleintritt eine weitere Befragung und Abklärung. Besteht auch nur ein leichter Verdacht auf Corona, werden die Patienten getestet. Das ganze Bündel an Vorsichtsmassnahmen bietet eine fast 100-prozentige Gewähr dafür, dass man als Nichtinfizierter im Spital nie in Kontakt kommt mit einer Coronastation.

Die Zahl der Neuansteckungen ist in der Schweiz auf erfreulich tiefem Niveau angelangt. Trotzdem wird uns das Coronavirus sicher noch länger beschäftigen, und die jetzt geltenden Regeln bleiben bestehen. Aus meiner Sicht sollten Sie deshalb mit einer anstehenden Operation nicht zuwarten. Sie ist zweifellos das kleinere Übel, als monatelang mit Schmerzen leben zu müssen. Langes Hinauszögern kann bei verschiedenen Krankheiten zudem zu einer Verschlechterung führen und allenfalls aufwendigere Operationen nach sich ziehen. Es ist mir bewusst, dass ich Ihnen mit meinen kurzen Ausführungen möglicherweise nicht alle tief sitzenden Ängste nehmen kann. Wenden Sie sich in diesem Fall vertrauensvoll an Ihren Hausarzt oder an die Hotline Ihres Spitals.

* Prof. Dr. med. Christoph Henzen ist Departementsleiter Medizin, am Luzerner Kantonsspital, Luzern, www.luks.ch