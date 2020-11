Ratgeber Kann ich jetzt überhaupt noch ins Fitnesscenter gehen? Ich (m, 70) trainiere regelmässig im Fitnesscenter, was mir sehr guttut. Doch wegen Corona habe ich nun Angst, mich während des Trainings anzustecken. Was wird getan, um das zu vermeiden? Soll ich besser pausieren? Irene Brechbühl* 02.11.2020, 15.10 Uhr

Ich kann Ihre Verunsicherung nachvollziehen. Das Coronavirus beschäftigt uns alle, es bringt unseren gewohnten Rhythmus durcheinander, schränkt uns ein und verlangt viel Aufmerksamkeit. Doch gerade in der aktuellen Situation möchte ich Sie ermuntern, Ihr Training fortzusetzen. Regelmässige körperliche und geistige Aktivität sind für die Erhaltung der Lebensqualität auch jetzt essenziell.

Der Sportwissenschafter Axel Gottlob bringt es auf den Punkt: «Denken Sie an den enormen Gesundheitscocktail, den Sie sich bei jedem Training verabreichen. Sie halten Ihre Gefässe geschmeidig, Ihre Knochen und Gelenke belastbar und Ihr Herz leistungsstark, belüften aktiv Ihre Lungen, verstoffwechseln Ihre Stresshormone, normalisieren Ihre physiologischen Prozesse und stärken Ihr Immunsystem.»

Fitnessübungen sind immer auch ein geistiges Training und regen unser Gehirn an. Ältere Leute, die sich regelmässig bewegen, bleiben laut vielen Studien auch geistig fitter. Sie sind koordinativ geschickter, haben weniger Beschwerden und ein geringeres Sturzrisiko. Das spüren Sie vermutlich selber auch. Ein Unterbruch oder gar Abbruch Ihrer sportlichen Tätigkeiten kann sich negativ in Ihrem Alltag auswirken. Was Sie sich an körperlicher Fitness aufgebaut haben, kann schnell verloren gehen.

Lernen, mit dem Virus längerfristig zu leben

Wie jetzt überall, wo Menschen zusammentreffen, birgt auch ein Fitnesscenter ein gewisses Restrisiko. Der aktuellen Situation sollte man deshalb zweifellos mit Respekt, aber nicht mit Angst begegnen. Wir müssen lernen, mit dem Virus längerfristig zu leben.

Zu Hause trainieren geht sicher auch, nur ist es erfahrungsgemäss schwieriger, dieselbe Disziplin dafür aufzubringen. Zudem schätzen Center-Besucher, dass durch die Geräte die gezielte Stärkung der jeweiligen Muskelpartien vereinfacht wird.

Um in Centern sicher zu trainieren, wurden von den nationalen Verbänden der Fitnessbranche umfassende Schutzmassnahmen erarbeitet, Solange es seitens der Behörden erlaubt ist, spricht kaum etwas gegen einen Besuch.

Aus meiner Erfahrung kann ich Sie auch beruhigen, denn ich stelle fest, dass sich die Gäste sehr diszipliniert an die Verhaltensregeln halten. Aktuell muss beim Training eine Maske getragen werden. Das ist am Anfang schon etwas speziell, doch Rückmeldungen sowohl der Gäste wie auch des Personals zeigen, dass man sich schnell daran gewöhnt.

Tipps für ein sicheres Training

Auch mit Maske: Halten Sie Abstand und desinfizieren Sie sich regelmässig die Hände sowie die Geräte vor und nach Gebrauch. Benutzen Sie ein grosses Handtuch, auf dem Sie gut Platz haben. Kommen Sie bereits umgezogen ins Center und duschen Sie nach dem Training erst zu Hause. Die meisten Fitnesscenter erklären auf ihrer Website ihr Schutzkonzept, und auch die aktuelle Auslastung ist dabei ersichtlich. Nutzen Sie Randstunden, um ungestörter Ihr Programm zu absolvieren. Nicht zuletzt: Aktivieren Sie die Corona-Tracking-App des Bundes.

* Irene Brechbühl ist Leiterin des Migros-Fitnessparks Allmend in Luzern, www.migrosfitness.ch