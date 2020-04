Kann ich mich gegen die Kindergartenzuteilung wehren?

Unser Sohn kommt in den Kindergarten. Der Kindergarten ist nur 600 Meter entfernt. Unser Sohn wird aber einem Kindergarten im Dorfzentrum zugeteilt. Der Weg dorthin ist 1800 Meter lang und führt über eine stark befahrene Kantonsstrasse. Wir finden das nicht in Ordnung. Was können wir dagegen unternehmen?

Lic. iur./ lic. phil. Sandor Horvath* 28.04.2020, 11.30 Uhr