Ratgeber Kann ich mit Linsen toll und modern kochen? Wir bekommen bald für ein paar Tage Besuch, der vegetarisch isst. Nun zerbrechen wir uns unsere Köpfe, was wir in diesen Tagen alles kochen könnten. Vegetarische Gerichte sind nicht gerade unsere Stärke. Meinem Mann kamen plötzlich Linsen in den Sinn. Doch ich selber mochte die als Kind nicht besonders. Liege ich falsch? Herbert Huber* Jetzt kommentieren 16.10.2022, 11.30 Uhr

Herbert Huber Bild: Luzerner Zeitung

Linsen sind etwas Wunderbares – und mit etwas Fantasie können sie damit ihre Gäste begeistern. Aufgrund ihrer optischen Ähnlichkeit wird die Linse oft als Kaviar des armen Mannes bezeichnet. Eher spöttisch, obwohl es dazu keinen Grund gibt.

Meine Generation kennt Linsen noch als währschaften Magenfüller der Nachkriegszeit. Als breiiges Linsenmus oder als dicke Suppe. Wenn es gut kam, in Begleitung eines Würstchens oder mit Speck, wobei man mir mit dem Würstchen die grösste Freude machen konnte. Weit grösser als mit den Linsen.

Bei meiner Grossmutter im sankt-gallischen Rheintal gab es die besten Linsen. In Form von Küchlein, eine Art Linsentätschli, mit ganz wenig altbackenem Brot und Linsenmus vermischt. Dazu gab es Salat, mit Zucker abgeschmeckt.

Grossmutter war deutscher Abstammung, und ich habe mir sagen lassen, dass etwas Zucker in der Salatsauce in vielen deutschen Küchen nach wie vor üblich sei.

Aus dem Mittelmeerraum

Linsen stammen ursprünglich aus dem Mittelmeerraum und aus Kleinasien. Heute werden sie vorab in Spanien, Russland, Chile, Argentinien, in den USA, in Kanada und in Vorderasien angebaut. Allein in Indien sind über fünfzig Sorten verbreitet.

Gegessen werden ausschliesslich die Samen. Linsen sind entgegen einer weit verbreiteten Meinung nicht wertvoller als Bohnen oder Erbsen. Ganzjährig kaufen kann man sie getrocknet im Reformhaus oder fixfertig zubereitet in Dosen. Letzteres ist gar nicht mal so übel. Am besten aber ist es, Linsen frisch auf dem Markt zu kaufen.

Oder tiefgefroren, wie ihre Gspänli, die Erbsli und Böhnli. Linsen sind bei uns eine echte Bereicherung für den Speiseplan. Es gibt sie nicht nur in den verschiedensten Farben, sondern auch in den verschiedensten Küchen. Von der libanesischen «Adas bil Hamod» bis zur ägyptischen «Shorba Ada» – beides sind Suppen, bin ich immer wieder fasziniert. Auch ein Salat mit drei verschieden farbigen Linsen mundet herrlich und sieht auch noch super aus.

Oder wie wäre es mit einem leichten Lauch-Linsen- Ragout? Mit Linsen-Frikadellen? Mit einem Linsen-Kastanienbraten? Wer im Internet sucht, wird schnell fündig.

Oder es lohnt sich, einen kulinarischen Ausflug nach Indien zu unternehmen. Um dabei das Nationalgericht «Dal» kennen zu lernen, den Klassiker aus der indischen Küche. Die nahrhafte Speise ist in Indien allgegenwärtig. Ursprünglich bezeichnet Dal getrocknete und gespaltene Hülsenfrüchte, wie etwa Linsen, Bohnen oder Erbsen. In der indischen Küche bezieht sich der Begriff auch auf gekochte Gerichte aus den gespaltenen Hülsenfrüchten. Etwa auf einen Eintopf, genossen mit Naan, dem indischen Fladenbrot.

Etwas Heimisches und Bewährtes? Ein Linseneintopf mit Waadtländer Saucisson zum Beispiel, und diesen nicht nur zur Winterzeit.

* Herbert Huber ist Koch, Buchautor, Gastronom und diplomierter Hotelier.

