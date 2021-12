Ratgeber Kann ich mit über 50 beruflich noch etwas riskieren? Ich (m, 55, Kinder erwachsen) möchte 10 Jahre vor der Pensionierung beruflich noch mal was Neues wagen. Doch soll ich es überhaupt riskieren, zumal ich einen sicheren Job habe? Nach welchen Kriterien entscheide ich? Wie müsste ich vorgehen, gerade weil der Arbeitsmarkt immer digitaler funktioniert? Worauf besonders achten? Alexander Beck, Walchwil ZG * Jetzt kommentieren 08.12.2021, 14.00 Uhr

Alexander Beck.

Tatsächlich gibt es den Hemmschuh unter dem Motto «Ich bin doch zu alt und habe auf dem Arbeitsmarkt eh keine Chance mehr». Also zieht man das Ding bis Pensionierung durch, obwohl man an der Arbeit vielleicht keinen Spass mehr hat oder mit dem Arbeitgeber nicht mehr klarkommt.

Die berufliche Entwicklung ist stark gekoppelt mit der persönlichen Situation, der Lebensphase sowie den familiären und finanziellen Rahmenbedingungen. So ist es in den ersten rund 20 Berufsjahren zentral, die berufliche Positionierung zu finden. Resultate und Erfolge stehen im Mittelpunkt. In den Folgejahren im Alter von 40-45 folgt die Phase von Standortbestimmungen: Was ist für mich – beruflich und privat – noch wichtig und erstrebenswert? Sinnhaftigkeit und persönliche Zufriedenheit mit der Arbeit und dem Umfeld stehen im Mittelpunkt. Und damit die Frage, worauf ich bis zur vollen oder teilweisen Pensionierung beruflich noch Lust habe.

Wenn sich die Situation selber verändert

Nicht selten stossen äussere Einflüsse eine berufliche Neuorientierung an. Sei es, indem der Arbeitgeber die Rahmenbedingungen verändert und etwa das Unternehmen reorganisiert, indem ein Chefwechsel die eingespielte Zusammenarbeit in Frage stellt oder indem familiäre Umbrüche der Auslöser sind. Es gibt drei Möglichkeiten mit solchen Situationen umzugehen:

Lernen Sie, die neue Situation zu schätzen und darin aufzugehen (dies kann auch nur für eine bestimmte Zeit sein; quasi bei einem «Lebensabschnittsarbeitgeber»). Wenn Sie etwas stört, gehen Sie den Ursachen und Treibern auf den Grund. Und versuchen Sie, diese zu ändern oder zu eliminieren. Gehen Sie raus aus der unbefriedigenden Situation, planen Sie den Aufstieg sorgfältig und konsequent, suchen Sie sich etwas Neues.

Wer bin ich? Was kann ich? Was will ich?

Nehmen Sie Ihre Bedürfnisse nach dem Prinzip Kopf, Bauch und Portemonnaie mit den folgenden Fragen auf:

Wer bin ich als Person (mein Charakter, meine Persönlichkeit, wie «ticke» ich, was ist mir persönlich wichtig)?

Was kann ich? (Fähigkeiten, Kompetenzen, Erfahrungen, bisherige Erfolge/Misserfolge)

Was will ich? Welche Branche, Funktion, Unternehmen interessieren mich?

Wie gelange ich dorthin? Konkret: Wo finde ich einen neuen Arbeitgeber, wie gehe ich auf der Suche vor?

Gerade als Ü-Fünfziger haben Sie einiges zu bieten. Und sind auf dem Arbeitsmarkt gefragter, weil auch dort ein Umdenken stattfindet. Seien Sie aber bewusst, dass Sie für eine gut geplante Veränderung je nach Lebenssituation durchaus ein halbes Jahr oder mehr brauchen könnten.

* Alexander Beck, Walchwil ZG, ist Geschäftsführer Beck HR- Consulting. Digitale Change- und Transformations-Experte für KMU; www.beck-hr.ch

