Ratgeber Kann ich Siedfleisch nur als Suppenfleisch verwenden? Mich würde interessieren, ob Siedfleisch eigentlich nur als Suppenfleisch Sinn macht oder ob man es auch noch anderweitig im Menüplan einsetzen kann? Wenn ja, hätten Sie ein originelles Rezept für Siedfleisch? Sarah Elkazaz* Jetzt kommentieren 26.06.2022, 11.30 Uhr

Meine Grundhaltung zum Fleischverzehr ist einfach: Wenn Fleisch gegessen wird, dann sollte das Fleisch aus regionaler und artgerechter Haltung stammen. Das ganze Tier sollte verwendet werden und nicht nur die sogenannten Edelstücke. Ich selbst beziehe Fleisch direkt ab Hof oder beim Metzger. Nur Tiere aus artgerechter Haltung, die ein möglichst stressfreies Dasein hatten, liefern exzellente Fleischqualität. Die Schlachtung und der häufig damit verbundene Transport ist ein essenzieller Bestandteil der Nutztierhaltung und muss immer im Sinne des Tierwohls vollzogen werden.

Sarah Elkazaz Bild: Emilie Hallard

Der Begriff Siedfleisch oder eben Suppenfleisch weckt bei mir vage Erinnerungen an etwas mehr oder weniger Fades aus meiner Kindheit. Doch es geht auch anders! Hier mein absolut simples Lieblingsrezept mit Siedfleisch, es Rezept zu nennen, ist schon fast etwas zu viel des Guten.

Rezept mit Siedfleisch:

Man gehe zum Fleischhändler seines Vertrauens und wähle ein Stück von gut einem Kilo Siedfleisch. Darauf achten, ein Stück zu wählen, das schön durchzogen ist. Und in der Mitte etwas Fett hat, aber nicht zu sehr innerhalb des Fleisches. Auf dem Rückweg hole man sich Bier, zwei Kleine reichen, je nach Geschmack etwas schön Rauchiges, Herbes oder eher etwas Frisches, mit schönen Zitrusaromen. Beim Bierkauf die lange Kochzeit gut kalkulieren, hier gilt: mehr ist besser!

Eine Marinade kreieren, zum Beispiel so: Fleisch mit Senf einstreichen und ringsum mit schöner Farbgebung anbraten (am besten in einem grossen, gusseisernen Bräter). Unterdessen scharfen getrockneten Chili, je nachdem auch frischen Chili, Piment d’Espelette, Salz, Pfeffer und mehr Senf (Sorten nach Geschmack, ich bevorzuge eine Mischung aus einem scharfen, aber feinen und einem milderen, aber sehr grobkörnigen Senf), gepressten Knoblauch und Olivenöl anrühren, das Fleisch aus dem Bräter nehmen und dick einstreichen.

Bier in den Bräter eingiessen und aufkochen lassen, das Fleisch zurückgeben. Bei kleinem Feuer langsam zugedeckt vor sich hin köcheln lassen, zwischendurch wenden. Drei bis fünf Stunden später sollte das Fleisch förmlich in seine Fasern zerfallen. Das geht auch gut im Ofen, bei ca. 180 Grad – das Ganze soll köcheln, die Temperatur folglich kontrollieren und eventuell anpassen. Ich nehme das Fleisch aus dem Sud und zerzupfe es mit zwei Gabeln in seine Fasern. Den Sud reduziere ich etwas ein und schmecke ihn ab. Sud an das Fleisch geben, bis es die gewünschte Feuchtigkeit hat, darin ertrinken soll es nicht.

Man kann das Pulled Beef vom Siedfleisch einfach so essen oder man nutzt die Zeit und bereitet alles vor für hausgemachte Burger. Burgerbrötchen , BBQ-Sosse, ein scharfes Ketchup, Gemüsesticks aus dem Ofen, einen grünen Salat an einem Honigsenfdressing, halbgetrocknete Tomaten, geröstete Zwiebeln, vielleicht noch Käse? Alternativ zu Burgern eignen sich auch Bratkartoffeln mit Rosmarin und Butter oder ein Stück Sauerteigbrot sehr gut als Beilage zum Pulled Beef.

* Sarah Elkazaz ist Privatköchin, selbstständige Sprachlehrerin, freie Künstlerin Urban Art, Interior Design, Fotografie, bildende Künste.

