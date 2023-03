Ratgeber Kann man auch zu viel Eisen im Blut haben? Was bedeutet das? Und was kann man dagegen tun? Bisher dachten wir immer, man könne allenfalls zu wenig Eisen im Blut haben. Nun wurde aber bei unserer erwachsenen Tochter festgestellt, dass sie zu viel davon hat. Was bedeutet das für sie? Was kann der Grund dafür sein? Und was kann sie dagegen unternehmen? Dr. med. Sacha Zeerleder* Jetzt kommentieren 21.03.2023, 10.53 Uhr

Eisen ist unerlässlich für den Bau roter Blutkörperchen, die den Sauerstoff im Körper transportieren. In der Regel nimmt ein Mensch täglich ein bis zwei Milligramm Eisen auf und verliert die gleiche Menge im Schweiss und im Stuhl. Bei erhöhtem Eisenverlust etwa durch die Menstruation kann ein Eisenmangel entstehen. Bei erhöhter Eisenzufuhr hingegen ein Überschuss.

Der Gehalt wird mittels Messung von Eisen bindenden Eiweissen, etwa Ferritin- und Transferrinsättigung, gemessen. Ein Mangel an Eisen kann zur Blutarmut führen.

Überschüssiges Eisen kann Organen schaden

Im menschlichen Körper kann also wie im Fall Ihrer Tochter auch zu viel Eisen vorhanden sein. Man spricht dann von Eisenüberladung. Das überschüssige Eisen wird in Leber, Herz oder Bauchspeicheldrüse abgelagert und kann diese Organe schädigen. Mögliche Symptome sind Müdigkeit und Gelenkschmerzen bis hin zu Herzproblemen, Diabetes und Lebererkrankungen. Auch das Krebsrisiko ist mitunter erhöht. Eine gründliche medizinische Abklärung ist bei jeder Eisenüberladung zwingend.

Eine Eisenüberladung der Organe kann angeboren oder erworben sein. Regelmässige Bluttransfusionen, selten wiederholte Eiseninfusionen, Leberkrankheiten und Krankheiten der Blutbildung, z.B. Thalassämie, können zu einer erworbenen «sekundären» Eisenüberladung führen. Bei vererbten Störungen des Eisenstoffwechsels führen genetische Veränderungen in Eiweissen, die für die Eisenaufnahme im Darm und die Regulation der Eisenverfügbarkeit im Körper verantwortlich sind, zu einer gesteigerten Eisenaufnahme und -ablagerung in den Organen. Diese sogenannte Hämochromatose tritt in Europa bei 1 von 200 bis 250 Menschen auf.

Oft wird die Krankheit spät diagnostiziert

In der Regel tritt die Hämochromatose im höheren Erwachsenenalter auf. Symptome als Spiegel der direkten Schädigung der Organe durch das abgelagerte Eisen zeigen sich oft in einem späteren Stadium, weshalb die Krankheit oft spät diagnostiziert wird. Bei Frauen kann die Diagnose zusätzlich durch Eisenverlust während der Menstruation verschleiert werden. Personen, bei denen in der Familie Fälle von Hämochromatose bekannt sind, sollten sich darauf testen lassen. Frühzeitiges Screening und Behandeln können helfen, schwere Komplikationen zu vermeiden.

Regelmässige Aderlässe können helfen

Das Ziel der Behandlung ist, möglichst viel Eisen aus dem Körper zu entfernen und so den Eisenspiegel zu senken. Dies wird mit regelmässigen Aderlässen erreicht. So wird das Auftreten von Organschäden verhindert. In seltenen Fällen können auch Eisenbinder eingesetzt werden. Unter regelmässiger Aderlass-Therapie ist eine eisenarme Diät nicht nötig, eisenhaltige Multivitamin- und Ergänzungspräparate sollten jedoch vermieden werden.

* Prof. Dr. med. Dr. phil. Sacha Zeerleder ist Chefarzt Abteilung Hämatologie am Luzerner Kantonsspital (LUKS)

