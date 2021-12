Ratgeber: Kann man Zopfteig einfrieren?

Ratgeber Kann man Zopfteig fürs Weihnachtsbacken einfrieren? Ich möchte mit ein paar Freundinnen Grittibänzen und Weihnachtsengel backen. Den Zopfteig möchte ich selber herstellen. Ist das zu schaffen, wenn ich beruflich jedoch stark eingebunden bin? Liesse sich der Teig eventuell vorher herstellen und einfrieren? Monika Neidhart, Goldau * Jetzt kommentieren 03.12.2021, 16.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Monika Neidhart.

Das tönt verlockend: In einer geselligen Runde, sei dies mit der Familie, dem Kollegenkreis oder mit Kindern, Grittibänzen oder Weihnachtsengel formen und sie anschliessend zusammen geniessen. Und das mit einem selbst gemachten Zopfteig aus Butter und Milch.

Damit Sie nicht in Zeitnot geraten, gibt es zwei Möglichkeiten. Haben Sie ein paar Stunden vor dem Formen Zeit, bereiten Sie den Teig zu. Stellen Sie ihn anschliessend in einer grösseren Schüssel zugedeckt in den Kühlschrank. Die Hefe wirkt durch die Kälte langsamer, dafür kann sich das Aroma des Teiges voll entwickeln. Sie können den Teig jedoch auch schon Tage vorher zubereiten. Der ungebackene Hefeteig lässt sich auch einfrieren. Dafür den Teig wie gewohnt nach Rezept herstellen. Lassen Sie den Teig jedoch nicht aufgehen. Drücken Sie ihn etwas flach, damit er bei der späteren Verwendung schneller auftaut. Mit möglichst wenig Luft in einen mit Datum und Inhaltsangabe vermerkten Tiefgefrierbeutel einpacken. Geeignet sind auch luftdicht verschliessbare Behälter, die man mehrfach verwenden kann. So kann ein solcher Hefeteig bis zu drei Monate tiefgefroren werden.

Auftauen braucht Zeit

Rechnen Sie vor der endgültigen Verwendung genügend Zeit für das Auftauen ein. Je nach Menge des Teiges kann das Auftauen und das anschliessende Aufgehen bis zu fünf bis sechs Stunden dauern. Es gibt zwei Möglichkeiten zum Auftauen. Der Teig kann ohne Gefriersack zugedeckt in einer grossen Schüssel im Kühlschrank auftauen. Dort kann er problemlos auch ein paar Stunden länger verweilen.

Sie können den Teig auch in der Schüssel zugedeckt bei Zimmertemperatur stehen lassen. Dann kann der Teig, je nach Grösse, nach zwei bis drei Stunden verarbeitet werden. Sollte er dann noch nicht auf das Doppelte aufgegangen sein, kann man die Schüssel in warmes Wasser stellen, das die Aktivität der Hefe fördert.

Noch ein paar Tipps zum Grittibänz. Beim Formen der Teigfigur Arbeitsfläche nur wenn nötig und sparsam mit Mehl bestäuben. Dadurch haftet der Teig besser und rutscht nicht über die Tischfläche. Der Kreativität sind kaum Grenzen gesetzt. Rosinen, Mandeln tief in den Teig drücken. Mit einer Schere den Mund schneiden. Zu feine Details riskieren beim Backen zu verbrennen. Vor dem Backen die Teigfiguren gleichmässig mit Ei bepinseln. In der unteren Hälfte des auf 200° C vorgeheizten Backofens backen. Für die Backprobe wird oft das Klopfen auf der Unterseite der Teigfigur empfohlen. Doch das hat seine Tücken: Das Gebäck ist zu heiss zum Anfassen, und Details können abbrechen. Besser an der Seite der Teigfigur, wo sie etwas heller ist, die Festigkeit prüfen. Ist der Teig stabil, ist er fertig gebacken. Auf einem Kuchengitter auskühlen lassen. Frisch gebacken schmeckt der Grittibänz am besten.

* Monika Neidhart, Goldau, ist Hauswirtschaftslehrerin und Fachjournalistin MAZ/FH. www.textwerke.ch