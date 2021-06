Ratgeber Könnten schwule Freunde meinen Partner herumkriegen? Mein Partner (28) geht mit sehr engen Freunden eine Woche in die Ferien. Zwei davon sind schwul. Nun mache ich mir Sorgen, mein Freund könnte sich sexuell beeinflussen lassen. Er redet stets begeistert über die homosexuellen Freunde. Auch sonst hatte ich schon den Eindruck, dass ihn Männer ebenfalls interessieren könnten. Eugen Bütler, Luzern* 23.06.2021, 13.56 Uhr

Viele Männer und Frauen haben auch homosexuelle Anteile in sich, die sie in der Regel aber nicht ausleben. Möglich ist also, dass Ihr Partner im Umgang mit gleichgeschlechtlich orientierten Männern eigenen homosexuellen Anteilen begegnet, ohne sie gleich ausleben zu wollen.

Durch die Gegenwart der homosexuellen Freunde wird auch in den anderen Männern so etwas wie Männerliebe geweckt. Auch heterosexuell Veranlagte geniessen es, mit anderen Männern einen tieferen Austausch oder gewisse Formen der Nähe wie eine Umarmung beim Begrüssen, Schulterklopfen usw. zu teilen.

Sollte Ihr Partner tatsächlich starke homosexuelle Anteile in sich tragen, denen er in der Ferienwoche beim Zusammensein mit den schwulen Freunden begegnet, sieht es anders aus. Dann dürfte für Sie beide als Paar ein schwieriger und schmerzhafter Prozess beginnen. Ob Ihr Mann Ihnen zuliebe darauf verzichten würde, seine Wünsche auszuleben, ist schwer zu sagen. Aber ist es wirklich sinnvoll, diese Anteile, falls sie denn da sind, auf Dauer zu unterdrücken? Würden Sie sich wünschen, dass er aus Liebe zu Ihnen einen wichtigen Teil von sich nicht lebt? Auch für ihn dürfte es schmerzhaft sein, sich zwischen vitalen Bedürfnissen und der Liebesbeziehung zu Ihnen zu entscheiden.

Auf lockere Art fragen

Das Beste ist tatsächlich, wenn Sie einmal mit Ihrem Mann über Ihre Gefühle reden. Tun Sie dies auf eine lockere Art wie: «Schatz, macht es dir nichts aus, mit schwulen Freunden in die Ferien zu fahren? Oder hast du auch schon selber homosexuelle Neigungen verspürt?»

Wenn er sagt, er habe damit kein Problem und sei sich auch sicher, dass er nichts in die Richtung wolle, können Sie das Ganze auf sich beruhen lassen. Antwortet er aber ausweichend oder sagt er, er sei offen dafür, ist es Zeit, mit ihm über Ihre Ängste zu reden. Wenn Ihr Mann Sie liebt, wird er Ihre Sorgen verstehen und sich bemühen, Ihnen möglichst nicht weh zu tun.

Gerade Letzteres könnte ihn aber dazu verleiten, nicht seine ganze Wahrheit zu sagen. Oft beobachte ich in Beratungen, wie viele Paare auch in anderen Bereichen einander zu sehr schonen. Sie verlängern so den Prozess, was erst recht verletzt. Seien Sie also genug offen, damit auch Ihr Mann offen reden kann. Lieber eine schmerzhafte Wahrheit akzeptieren als verdrängen und aushalten, was krank macht.

Partner innerlich loslassen

Unabhängig von der sexuellen Ausrichtung Ihres Partners, lohnt es sich, ihn immer wieder auch innerlich loszulassen. Nur zwei freie Menschen können Liebesbeziehung in einer tieferen Form verwirklichen. Liebe ist kein Besitz, sondern eine Entscheidung für mich und dann für dich und für das Gemeinsame. Alle drei Dimensionen sind gleichwertig, und nur wenn diese Balance da ist, kann Liebe wirklich gelingen.

* Eugen Bütler, Luzern, Psychologischer Berater, Einzel- und Paarberatung; www.buetlercoaching.ch