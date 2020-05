Ratgeber Leiste ich in Jogginghosen im Homeoffice weniger? Ich (m/47) arbeite seit dem Corona-bedingten Lockdown im Homeoffice und möchte das auch künftig zwei Tage in der Woche tun. Nun las ich, man solle auch am Schreibtisch daheim korrekte Kleidung tragen – das erhöhe die Leistung. Ich bin aber der Ansicht, in Jogginghosen genauso produktiv zu sein. Wie sehen Sie das? Doris Pfyl* 15.05.2020, 11.30 Uhr

Mit Ihrer Frage rennen Sie bei mir offene Türen ein. Das Thema ist hoch spannend, weil doch für viele von uns das Arbeiten im Homeoffice absolutes Neuland bedeutet. Die gewonnenen «Freiheiten» sind nicht ohne. Setzen sie doch einiges an Selbstdisziplin voraus. Allerdings bringt das Arbeiten von daheim aus durchaus Vorteile. Man ist zeitlich unabhängiger und steckt nie im Stau fest.

Mir ist bewusst, dass im Homeoffice die Verlockung gross ist, sich leger gekleidet an den Schreibtisch zu setzen. Und ich will Ihnen auf keinen Fall zu nahe treten und behaupten, dass Sie in Jogginghose gekleidet weniger leisten als das in «seriösen» Hosen der Fall wäre. Vielleicht gehören Sie ja zu der Minderheit, die sogar im Pyjama top seriös ihre Arbeit verrichtet.

Meine Meinung dazu ist allerdings: Kleidung ist mehr als eine Hülle und soll deshalb auch im Homeoffice einigermassen geordnet und gepflegt sein. Denn Kleidung wirkt nach Innen und Aussen. Ich bin überzeugt, dass sie unser Handeln, unsere Motivation und unser Selbstwertgefühl stark beeinflusst. Diverse Studien stützen meine Aussage. Zum Bespiel jene der California State University, die besagt, dass professionell gekleidete Personen klarer denkend, entschlussfreudiger und deshalb zielorientierter unterwegs sind.

Lässige Stoffhosen

Natürlich soll das nun nicht heissen, dass Sie im Homeoffice den dunklen Anzug mit Krawatte tragen müssen. Um das korrekte Outfit für den Tag im Homeoffice zu wählen, überlege man kurz, was passend wäre, wenn plötzlich ein Kunde oder Vorgesetzter vor der Türe stände. Hoodie und Jogginghose sind dann plötzlich kein Thema mehr.

Bleiben Sie Ihrem Stil im Homeoffice dennoch treu und greifen Sie zu einer Kombi, mit der Sie zu jeder Zeit ohne Imageverlust Ihrem Kunden oder Vorgesetzten begegnen könnten. Es empfehlen sich hier hochwertige, einfarbige Sweatshirts, Poloshirts oder schicke Pullover. Mein Favorit sind lockere Businesshemden in Kombination mit Stoffhosen im Jogger-Stil. Diese sind bequem und sehen doch noch dezent nach Businesshose aus.

Ihr Outfit sollte in jedem Fall stiltechnisch der spontan angesetzten Video-Konferenz Ihres Vorgesetzten gerecht werden und hierbei bei allen Beteiligten den Eindruck hinterlassen, sich gerade mit einem seriös schaffenden Kollegen auszutauschen.

Duschen für die Haltung

Und zu guter Letzt entscheidet selbstverständlich auch die Körperpflege über eine positive innere Haltung. Die morgendlichen Badezimmerrituale werden im Homeoffice-Modus leider oft vernachlässigt und auch unterschätzt. Frisch geduscht, rasiert und frisiert lässt es sich besser arbeiten. Versprochen.

* Doris Pfyl ist Knigge-Trainerin, Farb- und Modestilberaterin sowie Ausbildnerin des Schweizer Fachverbands FSFM. www.imagemodestil.ch