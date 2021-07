Ratgeber Männer starren mich an: Was kann ich dagegen tun? Wenn ich (w, 24) irgendwo shoppe oder durch eine Bahnhofhalle gehe, merke ich immer wieder, wie Männer mich anstarren und von oben bis unten mustern. Ich bin lebenslustig und sicher nicht prüde. Aber diese ständigen Blicke finde ich sehr unangenehm und abschätzig. Wie soll ich reagieren, wenn Männer sich so verhalten? Eugen Bütler, Luzern* 21.07.2021, 13.51 Uhr

Wenn betreffende Männer wüssten, was sie durch Blicke bei Frauen auslösen, würden sie sich wohl nicht so verhalten. Ein unbewusstes oder halbbewusstes Programm läuft in den Momenten in ihnen ab. Sie sind gefangen vom Anblick einer Frau, die in ihnen eine Art erotischer Gefühle auslöst.

Dass Sie das als Frau nicht sehr schätzen, ja sich unwohl und ungefragt angemacht fühlen, ist verständlich. Wie also sollen sie darauf reagieren? Welche Möglichkeiten haben Sie, wenn Sie sich dennoch frei bewegen wollen?

Durch reden enttabuisieren

Als Erstes empfehle ich Ihnen, mit Freundinnen und befreundeten Männern über dieses Thema zu reden. Wie gehen sie damit um? Haben die Frauen in Ihrem Umfeld auch dieses Problem? Sie werden in der Tendenz vermutlich zwei Antworten erhalten. Die einen werden sagen, ihnen mache das gar nichts aus. Die anderen werden von eigenen unangenehmen Gefühlen sprechen, wenn sie in den Fokus von starrenden Männern geraten. Auf jeden Fall werden Sie aber feststellen, wie sehr das Thema zum Teil noch tabu ist.

Darüber reden ist aber ein wichtiger Schritt, damit sich die Gesellschaft als Ganzes über subtile Arten des Umgangs zwischen Mann und Frau Gedanken macht. Welche Form des Schauens ist natürlich und entspricht dem schönen Wechselspiel zwischen weiblicher und männlicher Energie? Wo wird Anschauen zum Anstarren und übergriffig?

Wie erwähnt, ist vielen Männern nicht bewusst, was sie mit ihrem Verhalten bewirken. Sie wollen ja niemanden beleidigen oder verletzen. Dennoch lösen sie in Frauen Abwehr und das Gefühl von Unfreiheit aus. Blicke können als Machtgebaren empfunden werden, gerade weil die realen Machtverhältnisse immer noch unausgewogen sind.

Wenn Sie sich dieser Hintergründe bewusst sind, können Sie die Männer vielleicht ein Stück verstehen oder zumindest entspannter mit der Situation umgehen. Weiter können Sie durch Ihre Bekleidung etwas bewirken. Viel Haut oder Enganliegendes zieht mehr Blicke auf sich. Vielleicht können Sie eine Jacke mitnehmen, die sie zuknöpfen, wenn Sie sich Blicken ausgesetzt fühlen. Und so ein klares Stoppsignal senden.

Innere Haltung als Schutz

Ebenso können Sie an Ihrer inneren Haltung arbeiten: Wie will ich mich unter anderen Menschen fühlen? Wählen Sie drei Begriffe aus wie «sicher», «unhelligt», «frei», «natürlich» oder «geschützt». Und denken Sie an diese zum Beispiel vor dem Durchqueren einer Bahnhofshalle. Innere Resonanz spielt eine grosse Rolle. Wenn es Ihre Einstellung ist, nicht angestarrt zu sein, selbstbestimmt zu sein, hat das eine Wirkung gegen aussen. Sie werden feststellen, wie die Blicke weniger werden oder an Ihnen abprallen. Ich wünsche Ihnen in diesem Prozess Kraft und viel Selbstbewusstsein.

* Eugen Bütler, Luzern, ist psychologischer Berater, Einzel- und Paarberatung; www.buetlercoaching.ch