Ratgeber Mein Arbeitskollege will etwas von mir: Wie sage ich ihm, dass ich das nicht möchte? Ein Arbeitskollege wirbt stark um mich (w, 27). Ich mag ihn auch, aber schon eher kollegial. Wie kann ich es ihm beibringen, ohne dass er dann böse auf mich ist? Ist eine freundschaftliche Beziehung in einer solchen Situation überhaupt sinnvoll und möglich? Andrea Munz* 24.06.2020, 09.57 Uhr

Sie vermuten, dass Ihr Arbeitskollege mehr von Ihnen will. Anzeichen dafür können sein, dass er besonders aufmerksam ist, gut zuhört und sich Dinge und Details merkt, die Sie erzählt haben, dass die «zufälligen» Begegnungen sich häufen oder er Ihnen Unterstützung anbietet, wenn Sie im Team ein Anliegen äussern.

Auch die Körpersprache verrät oft etwas über unsere Einstellung. Eine zugewandte Körperhaltung und Augen, die den Blickkontakt suchen, signalisieren Interesse und Offenheit für das Gegenüber.

Wir interpretieren, was wir wahrnehmen, aber ob dies der Absicht des Senders entspricht, wissen wir nicht. Man kann mit vielen Hypothesen im Kopf unterwegs sein und sich möglicherweise auch in eine Geschichte reinsteigern, die nicht viel mit der Realität zu tun hat. Vielleicht will Ihr Kollege einfach nur freundlich und charmant sein. Vielleicht ist er auch mit anderen so. Die Frage stellt sich, ob es Ihnen in der aktuellen Situation unwohl ist. Falls nicht, dann lassen Sie es so. Nehmen Sie es mit Humor und Gelassenheit. Sollten Ihnen die Signale und Annäherungsversuche zunehmend unangenehm sein, hilft ein klärendes Gespräch.

«Wie ist es für dich?»

Viele scheuen sich davor, da sie nicht recht wissen, wie sie ein solches Thema ansprechen können. Es braucht etwas Mut, dafür gewinnt man Klarheit.

Sie können das Gespräch etwa so eröffnen: «Es fällt mir nicht ganz leicht, darüber mit dir zu reden, und ich brauche ziemlich Mut. Es geht um unseren Kontakt. Für mich steht ein freundschaftlicher Kontakt im Vordergrund, nicht mehr. Wie ist es für dich?»

Ihr Gegenüber ist vielleicht überrascht über Ihre Offenheit und möglicherweise auch etwas verwirrt. Geben Sie ihm Zeit für eine Antwort. Oft ist diese kurz und «sozial angepasst», im Sinn von: «Ja, das steht für mich auch im Vordergrund.» Oder das Gegenüber stellt eine Rückfrage, um nicht antworten zu müssen. Bleiben Sie freundlich und wiederholen Sie Ihr Anliegen.

In Situationen, in denen uns etwas peinlich ist, tendieren wir dazu, lange Sätze zu machen und um den Brei herumzureden. Es wird nicht weniger peinlich, wenn wir lange herumdrucksen, und es besteht die Gefahr, dass wir die Dinge verharmlosen oder beschönigen. Reden Sie Klartext und sagen Sie, was Ihnen passt im Kontakt zu ihm und womit Sie Mühe haben. Stellen Sie sein konkretes Verhalten ins Zentrum, etwa: «Mir ist es unangenehm, wenn du mir so nahe kommst.» Und nicht seine gesamte Person, etwa: «Du bist distanzlos.»

Solche Gespräche müssen nicht sehr lange dauern. Treten Sie unangenehme Themen nicht unnötig breit. Das macht eine Sache nur komplizierter, aber nicht besser. Meist ist es angebracht, dem anderen erst einmal Zeit zu geben, das Gesagte zu verdauen und seine persönlichen Konsequenzen daraus zu ziehen.

* Andrea Munz ist lic. phil. Psychologin, Supervisorin, Organisationsberaterin BSO, Coach; www.andreamunz.ch