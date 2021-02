Mein Mann beklagt sich ständig oder spöttelt – was kann ich dagegen tun?

Mein Mann sieht überall vor allem das Negative, beklagt sich über seine Situation oder über andere Leute. Zudem gefällt er sich offenbar in Spott und Sarkasmus, denn oft hat das, was er sagt, einen solchen Unterton, auch mir gegenüber. Das alles nervt mich und zieht mich herunter. Was kann ich dagegen tun?