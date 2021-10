Meine Frau hat eine zweite Beziehung: Was soll ich tun?

Ratgeber Meine Frau hat eine zweite Beziehung: Soll ich ihr Zeit geben? Meine Frau hat eine Beziehung zu einem anderen Mann. Sie sagt, sie liebe mich immer noch, bittet aber um Zeit, um ihre Gefühle zu klären. Ist es richtig, das zu akzeptieren? Kollegen raten mir, ich solle verlangen, dass sie diese Beziehung sofort beendet. Doch verliere ich meine Frau nicht erst recht, wenn ich Druck mache? Birgit Kollmeyer * Jetzt kommentieren 20.10.2021, 11.49 Uhr

Birgit Kollmeyer.

Einige Menschen reagieren so, wie Ihre Kollegen es Ihnen empfehlen: In dem Bestreben, das Gefühl der Hilflosigkeit loszuwerden, wollen sie Einfluss nehmen. Manchmal klappt das: Der Partner oder die Partnerin beendet aufgrund des Druckes – vielleicht auch wegen eines schlechten Gewissens oder aus Mitleid – die Nebenbeziehung.

Die Gefühle für jenen anderen Menschen sind damit aber nicht beendet. Bei einigen geht das trotzdem gut aus: Durch die Distanz von der Nebenbeziehung flaut die Verliebtheit ab, die Anziehung lässt nach und die Liebesgefühle zum Partner bleiben stark genug.

Es gibt aber auch Fälle, wo durch das Gefühl, unter Druck gesetzt worden zu sein, die Wertschätzung für den Partner und letztlich die Liebesgefühle leiden. Es ist also schwierig zu sagen, welches Verhalten in dieser Lage zu empfehlen ist.

Was für Bedürfnisse stecken dahinter?

Grundsätzlich scheint es für die meisten Paare wichtig zu sein herauszufinden, um welche Bedürfnisse es beim Eingehen der Nebenbeziehung ging: um das Spüren der eigenen Vitalität? Begehrt zu werden? Um Abwechslung? Oder war es positiv, ein offenes Ohr zu finden und verstanden zu werden? Spricht ein Paar darüber, kann es viel lernen.

Es geht aber nicht immer darum, dass das Paar dies selber erreichen muss. Manchmal muss auch die betreffende Person in ihrem Leben etwas ändern, um zufriedener zu werden. Viele Menschen denken, dass man nur eine Nebenbeziehung eingeht, wenn man in der Partnerschaft unglücklich ist. Das kann, muss aber nicht stimmen. Auch in guten Beziehungen passiert es, dass sich ein Partner verliebt oder sexuelle Anziehung zu einer anderen Person empfindet und dann eventuell eine Nebenbeziehung oder Affäre eingeht. Das muss nicht das Ende der Paarbeziehung darstellen. Im besten Fall nützt ein Paar diese zugegeben sehr herausfordernde Situation, um seine Beziehung zu festigen.

Sich nicht selber die Schuld zuweisen

Wenn Sie es schaffen, Ihrer Frau Zeit zu geben, Ihre Gefühle zu Ihnen und zu dem anderen Mann zu prüfen, und wenn Sie beide ehrlich, und ohne einander anzuklagen, Stärken und Schwächen Ihrer Beziehung anschauen, können Sie diese verbessern. Wichtig ist, dass Sie sich trotz Fehler, die Sie vermutlich gemacht haben (die macht jeder!), nicht schuldig fühlen. Es bleibt in der Verantwortung Ihrer Frau, dass sie eine Nebenbeziehung eingegangen ist.

Das Eingehen von Nebenbeziehungen ist menschlich und häufig; es kommt in jeder zweiten Ehe im Laufe der Zeit vor. Aber beim Partner löst es Verunsicherung und Schmerz aus. Diese Verletzung muss vom Partner, der sich auf die Nebenbeziehung eingelassen hat, mitgefühlt werden. Nur so kann sie irgendwann heilen.

* Birgit Kollmeyer ist Dipl.-Psychologin, Paar- und Sexualtherapie, Bern

