Meine Kinder erfüllen meine Bitten nicht. Was tun?

Ratgeber

In meinen Träumen erlebe ich oft, dass ich versage

Obwohl es mir beruflich und privat gut geht, träume ich immer wieder von Situationen, in denen ich versage. So bin ich im Traum unfähig, eine Arbeit richtig zu machen. Oder befinde mich in einer Prüfungssituation und habe keine Ahnung vom Stoff. Warum verfolgen mich solche Träume immer wieder seit vielen Jahren?