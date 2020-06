Ratgeber Meine Partnerin will mit ihrem Freund in die Ferien Meine Partnerin hat mir eröffnet, dass sie mit einem Freund in die Ferien fahren wolle. Dies hat mich ziemlich geschockt. Ich habe sie gefragt, ob sie das mit unserer festen Beziehung vereinbaren könne. Sie fand, so was sei nichts Aussergewöhnliches. Viele Menschen hätten eine Zweitbeziehung. Doch mir macht das extrem Mühe. Eugen Bütler* 03.06.2020, 14.09 Uhr

Es ist ein ziemlich starkes Stück, das Ihnen die Partnerin zumutet. Wenn Sie damit nicht zurechtkommen, haben Sie mein volles Verständnis. Natürlich kann man ein polyamores Modell vereinbaren. In diesem Falle würde eine Zweit- oder gar Drittbeziehung drinliegen und Ferien mit einem andern Partner vermutlich auch. Doch bei Ihnen beiden gibt es offenbar keinerlei Abmachung dieser Art. Es scheint so, dass Ihre Partnerin die stille oder ausdrückliche Partnerschaftsvereinbarung locker brechen will und Sie vor vollendete Tatsachen stellt.

Ist Partnerin überfordert?

Die Art, wie sie das tut, könnte drei Gründe haben: Entweder Ihre Partnerin hat innerlich mit Ihnen abgeschlossen. Im Vergleich zum neuen Partner haben Sie deutlich an Anziehungskraft verloren. Oder Ihre Partnerin ist vom Geschehen überfordert und so eingenommen vom neuen Liebhaber, dass sie im Moment nicht weiss, was sie tut. Eine dritte Möglichkeit ist, dass sie tatsächlich polyamor leben will. Zumindest drückt sie sich oberflächlich betrachtet so aus.

Welche Variante zutrifft, finden Sie nur im Gespräch heraus. Ich zweifle aber daran, ob Ihre Partnerin dazu bereit ist. Vielleicht hat sie dazu keine Lust oder ist emotional überfordert. Vielleicht will sie einmal Freiheit erleben und will keinen Klotz am Bein, der sie an dem hindert, was sie derzeit am liebsten tut: nämlich möglichst ungestört mit ihrem neuen Freund zusammen sein.

Dennoch sollten Sie den Versuch machen und die Partnerin um ein Gespräch bitten. Falls sie darauf eingeht, erklären Sie ihr, wie sehr Sie ihr Verhalten verletzt. Sie könnten sie dann auch fragen, wie sie sich die gemeinsame Beziehung weiter vorstellt. Vermeiden Sie dabei Vorwürfe, hören Sie gut zu und versuchen Sie zu verstehen, was in diesem Fall nicht einfach ist. Vielleicht ist Ihnen auch danach, emotional und heftig zu werden. Tun Sie dies dann aber bewusst und so mit einem Rest von Kontrolle.

Rückzug für gewisse Zeit

Wenn Ihre Partnerin bei ihrem Vorhaben bleibt, ziehen Sie sich in der nächsten Zeit emotional von ihr zurück. Falls Sie es schaffen, begleiten Sie sie mit aufbauenden Gedanken und lassen Sie ihr die Freiheit. Lassen Sie sie ganz los. Stehen Sie aber auch zu Ihren Gefühlen, der Frustration, der Wut, der Trauer, der Enttäuschung.

Suchen Sie sich einen guten Freund, mit dem Sie darüber sprechen können, oder suchen Sie eine Beratung auf, welche Ihnen hilft, Ihre Gefühle zu ordnen und nächste Schritte zu planen. Fragen, die Sie sich dabei stellen, könnten sein: Will ich weiter mit dieser Partnerin zusammenbleiben, oder ist es innerlich für mich bereits gelaufen? Falls Sie und Ihre Partnerin sich einen Neu­anfang vorstellen könnten, müssten Sie klären, unter welchen Bedingungen dies für Sie möglich wäre.

* Eugen Bütler, Luzern, ist psychologischer Berater, dipl. Ergotherapeut, Theologe, Einzel- und Paarberatung; www.buetlercoaching.ch