Ratgeber Meinem Mann geht es schlecht – Wie kann ich ihm helfen? Mein Mann (56) fühlt sich zurzeit sehr schlecht: Er ist deprimiert, antriebslos und fühlt sich unwichtig. Wir kennen das, da diese Depression seit Jahren immer wieder auftritt und er auch in therapeutischer Behandlung ist. Ich (51) möchte ihn auch unterstützen, weiss aber nicht wie. Und seine Gefühlslage zieht mich mit runter. Birgit Kollmeyer * 23.12.2020, 13.00 Uhr

Birgit Kollmeyer, Dipl.-Psychologin

Viele Partnerinnen und Partner von Menschen, die eine Depression haben, kennen das: Sie würden den anderen gerne unterstützen, wissen aber nicht wie und geraten selber in eine depressive Grundstimmung. Auch Paarkonflikte sind nicht selten in Zusammenhang mit Depressionen: Manchmal entstehen Konflikte durch die negative Sichtweise eines depressiven Menschen oder aufgrund seiner Empfindlichkeiten. Wiederum stellen die Paarprobleme eine starke Belastung dar und sind eine Mitursache für die Depression.

Etwas für sich selber tun

Studien zeigen, dass die Partner oft höhere Depressionswerte als die depressiven Menschen selber aufweisen. Die negative Stimmung überträgt sich sehr leicht, und der Eindruck der Situation, ausgeliefert zu sein, belastet zusätzlich. Viele sind auch überfordert, da dem depressiven Menschen durch seine Antriebslosigkeit alltägliche Dinge schwerfallen und sie selber dann mehr übernehmen.

Es ist darum sehr wichtig für Partner von depressiven Menschen, etwas für sich selbst zu tun: sich mit anderen auszutauschen, in die Natur zu gehen, sich zu bewegen, ein Hobby zu pflegen etc. Was macht Ihnen Freude? Sie können auch zu Hause Musik hören, singen, tanzen, Yoga- oder Meditationsübungen machen. Vielen tut es gut, sich einer (Online-)Gruppe anzuschliessen. Stellen Sie Ihre eigenen Bedürfnisse also nicht völlig zurück, wenn Ihr Partner eine schwere Zeit durchmacht. Sie können ihn nur unterstützen, wenn es Ihnen selber einigermassen gut geht. Vielleicht wäre auch Unterstützung durch einen Berater oder eine Therapeutin sinnvoll.

Zu Aktivität anregen

Einem depressiven Menschen kann man helfen, indem man ihn liebevoll anregt, aktiv zu sein. Nehmen Sie Ihrem Partner nicht alles ab, sondern helfen Sie ihm dabei, so viel wie möglich selber zu tun. Bewegung ist ebenfalls sehr wohltuend: Schlagen Sie etwa Spaziergänge vor. Ideal wäre es regelmässig Sport zu treiben. Die Forschung zeigt, dass intensiver Sport etwa dreimal pro Woche genauso wirksam gegen depressive Verstimmungen ist wie die Einnahme von Antidepressiva. Den Anfang zu machen, ist wegen der Antriebslosigkeit nicht leicht. Wird aber die positive Wirkung spürbar, wird es einfacher.

Sie schreiben, dass Ihr Mann sich in seinen depressiven Phasen unbedeutend und unwichtig fühlt. Das scheint sein wunder Punkt zu sein. Jeder Mensch hat solche – mehr oder weniger ausgeprägt. Es hilft, dass Sie als Partnerin diese Themen kennen. Es liegt zwar in erster Linie in den Händen Ihres Mannes – und seines Therapeuten – sich damit zu befassen, woher dieses Gefühl kommt und wie er damit umgehen kann. Als Partnerin können Sie Ihren Mann aber etwas unterstützen, indem Sie Ihm immer wieder zeigen, was er Ihnen bedeutet.

* Birgit Kollmeyer ist Dipl.-Psychologin für Paar- und Sexualtherapie in Bern