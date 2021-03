Ratgeber Mietkaution: Wer muss für die Kontoführung aufkommen? Für meine Wohnung musste ich als Kaution 1600 Fr. hinterlegen. Nun hat es gemäss dem Kontoauszug Ende Jahr 60 Fr. weniger auf dem Konto. Die Führung des Kontos kostet 5 Fr. pro Monat. Wer muss für die Kosten aufkommen? Muss ich nachzahlen, wenn die geforderte Kaution von zwei Monatsmieten unterschritten wird? Lic. iur. Nadja Burri * 04.03.2021, 11.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Lic. iur. Nadja Burri.

Die von Ihnen geschilderte Lage ist tatsächlich eine unangenehme Situation, welche in unserer mietrechtlichen Beratung in ähnlicher Form vermehrt auftaucht: eine Folge der tiefen Bankzinsen und der tendenziell höheren Bankgebühren.

Vermieter bestimmt Bank

Inzwischen ist es so, dass einige Banken relativ hohe Gebühren für die Führung des Kautionskontos verlangen. Es lohnt sich deshalb, gleich bei Vertragsschluss den Vermieter von einer kulanten Bank zu überzeugen. Denn der Vermieter kann die Höhe der Kaution festlegen (bei Wohnungen maximal drei Monatsmieten) und auch, wo der Betrag deponiert wird.

Zwar könnten die Kantone bestimmen, dass die Wahl der Bank den Mietern überlassen wird. Jedoch hat bisher nur der Kanton Genf davon Gebrauch gemacht. Das Geld muss auf ein Sperrkonto, lautend auf den Namen des Mieters oder der Mieterin, einbezahlt werden.

Nicht rechtens wäre die Überweisung auf das Privatkonto des Vermieters. So ginge die ganze Summe ins Vermögen des Vermieters über, und dieser könnte Ihre Kaution im Prinzip unrechtmässig ausgeben. Da die Kaution als Sicherheitsleistung dient, muss sie also für beide Seiten während der Mietdauer gesperrt bleiben. Solange der Vermieter kein solches Sperrkonto eingerichtet hat, muss die Kaution nicht bezahlt werden. Eine Barbezahlung oder Überweisung auf das private Konto des Vermieters darf der Mieter ablehnen. Landet das Mietzinsdepot trotzdem auf dem privaten Konto des Vermieters, kann als Mieterin oder Mieter jederzeit die Anlage auf ein gesetzeskonformes Sperrkonto verlangt werden.

Zahlung vor Mietbeginn

Sind die Details geregelt, sollte der Betrag unbedingt vor Mietbeginn überwiesen werden. Kann doch der Vermieter die Schlüssel zurückhalten, solange die Kaution nicht korrekt einbezahlt wurde.

Da das Konto zum Vermögen des Mieters gehört, fallen auch allfällige Zinsen ins Guthaben des Mieters. Bei den derzeit tiefen Zinsen fällt das nicht stark ins Gewicht. Und bei den Gebühren ist es gar ein Nachteil: Diese gehen zulasten des Kontoinhabers, was dieser oftmals erst Ende Jahr bei der jährlichen Kontoübersicht bemerkt.

Keine zu hohen Gebühren

Jedoch: Sehr hohe Gebühren können dem Mieter nicht zugemutet werden. Das Bundesgericht hat eine jährliche Gebührengrenze von maximal 50 Fr. beschlossen: Alles dar- über muss Ihr Vermieter übernehmen, in Ihrem Fall also 10 Fr. Sie können diesen Betrag von Ihrem Vermieter zurückverlangen. In dem Sinne können Sie auch nicht zu einer Nachzahlung auf Ihrem Kautionskonto verpflichtet werden, auch wenn der Betrag jährlich abnimmt.

* Lic. iur. Nadja Burri ist Rechtsberaterin beim Mieterinnenverband Luzern, Nid-, Obwalden, Uri, www.mieterverband.ch