Ratgeber Mietwohnung: Muss ich die Reparatur selber bezahlen? Bei unserem Spülbecken-Wasserhahn war eine Dichtung defekt, welche im Fachhandel nicht mehr erhältlich war. Die Verwaltung musste einen Fachmann aufbieten und stellt uns nun die Rechnung von 90 Franken zu mit der Begründung, dass es sich um einen kleinen Unterhalt handle. Für diesen sei die Mieterschaft zuständig. Nadja Burri * 22.09.2020, 05.00 Uhr

In der Regel gehen Reparaturen und Unterhalt an der Wohnung zu Lasten der Vermieterschaft. Diese sind im Nettomietzins inbegriffen. Eine Ausnahme bildet der sogenannte kleine Unterhalt, für den die Mietenden zuständig sind (Obligationenrecht Art. 259). Dazu gehören neben der Reinigung auch kleinere Ausbesserungen. Der kleine Unterhalt darf pro Fall höchstens 150 Franken (teilweise auch 190 Franken) kosten. Und eine durchschnittlich handwerklich begabte Mieterschaft sollte die Reparatur ohne spezielles Fachwissen beheben können. Muss hingegen eine Fachperson beigezogen werden, geht der Aufwand zu Lasten der Vermieterschaft.

Nadja Burri.

Zum kleinen Unterhalt gehört das Ölen von Scharnieren, der Ersatz einer Glühbirne oder das Anziehen einer lockeren Schraube bei einer Steckdose. Aber auch das Entstopfen des Abwassersyphons beim Lavabo, sofern dieser mit einfachen Handgriffen geöffnet werden kann. Ausserdem: das Ersetzen von Kleinteilen bei Verlust oder Beschädigung, spätestens auf die Wohnungsabgabe hin und sofern im Fachhandel erhältlich. Dazu gehören etwa Backbleche, Gemüseschubladen im Kühlschrank, Filter beim Dampfabzug, Zahngläser, Duschschläuche, WC-Brillen usw.

Auf der anderen Seite darf die Mieterschaft beim Einzug in eine neue Wohnung erwarten, dass diese Kleinteile vorhanden und intakt sind. Der kleine Unterhalt macht Sinn: Der Kleinmangel wird rasch und relativ kostengünstig von der Mieterschaft behoben. Und der Aufwand kann dank sorgfältigem Umgang mit dem Mietobjekt klein gehalten werden.

Fachperson entscheidend

Muss eine Fachperson aufgeboten werden, geht der Aufwand zu Lasten der Vermieterschaft, selbst wenn der Kostenaufwand – wie in Ihrem Falle mit 90 Franken – relativ klein bleibt. Typischerweise trifft dies bei der Reparatur des Backofens oder eines Kochfeldes zu. Ein entsprechender Mangel sollte immer der Verwaltung gemeldet werden, auch um Folgeschäden zu vermeiden: zunächst telefonisch oder per Mail und, falls die Verwaltung nicht reagiert, mit eingeschriebenem Brief. Eine Fachperson sollte immer durch die Verwaltung beauftragt werden, die dann auch die Rechnung begleichen muss. Eine Weiterverrechnung an die Mietenden können diese per eingeschriebenen Brief zurückweisen.

Oftmals enthalten die allgemeinen Bestimmungen im Mietvertrag eine Auflistung von kleinen Unterhaltsfällen. Falls einzelne per Definition nicht dazugehören, haben diese selbst bei unterschriebenem Mietvertrag keine Gültigkeit. Dazu gehören etwas das Ersetzen von Fensterscheiben, die Reparatur von Schlössern, der Ersatz von elektrischen Schaltern, Aufzugsgurten oder Rollladenkurbeln. Ungültig sind auch Klauseln im Mietvertrag, wonach die Mieterschaft Rechnungen im Betrag von bis zu 1 Prozent der Jahresmiete in jedem Fall selber bezahlen muss.

* Lic. iur. Nadja Burri ist Rechtsberaterin beim Mieterverband Luzern, Nid-, Obwalden, Uri; www.mieterverband.ch