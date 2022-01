Ratgeber Mit welcher Waschmaschine sparen wir Wasser? Wir sind Senioren mit kleinem Wäscheaufkommen. Nun müssen wir unsere alte Waschmaschine ersetzen. Uns ist wichtig, dass die neue Waschmaschine Wasser spart. Alle reden vom Energiesparen, und uns ist der Wasseraspekt auch sehr wichtig. Was raten Sie uns hierzu? Monika Neidhart, Goldau * 06.01.2022, 09.52 Uhr

Die Technik hat sich auch bei Waschmaschinen enorm verbessert. Vor 30 Jahren haben Waschmaschinen bis zu 200 Liter Wasser je Waschgang verbraucht. Heute liegt dieser Verbrauch je nach Waschprogramm bei unter 65 Litern. Zu dieser Senkung hat die Wiederverwendung der Waschlauge in einem Waschgang im Wesentlichen beigetragen. Anstatt die Lauge direkt abzupumpen, wird diese heute wieder in die Trommel zurück gespiesen. Dies spart Energie und Wasser. Es gibt auch Modelle, die dank Sensoren die Wassermenge auf die erkannte Beladungsmenge und Textilart anpassen. So verhalten sich 3 kg Bettwäsche in Frotteequalität deutlich anders als 3 kg Synthetik-Wäsche.