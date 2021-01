Ratgeber Muss ich Ergänzungsleistungen der Eltern zurückzahlen? Mein Vater (81) bezieht seit Jahren Ergänzungsleistungen und wohnt noch in seiner kleinen Eigentumswohnung. Ich habe von neuen Vorschriften betreffend die Ergänzungsleistungen gelesen. Kann es sein, dass ich nach dem Ableben meines Vaters Ergänzungsleistungen rückerstatten muss, die er bezogen hat? Reto Marbacher * 21.01.2021, 13.26 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Lic. iur. Reto Marbacher.

Mit der Reform des Bundesgesetzes über die Ergänzungsleistungen (EL) und deren Inkrafttreten Anfang 2021 wurden die EL «gestrafft»: Künftig wird das Vermögen stärker berücksichtigt, indem neu eine Eintrittsschwelle (Alleinstehende 100'000, Ehepaar 200'000 Franken) gilt und zudem die Freibeträge (neu 30'000 statt 37'500 für Alleinstehende und 50'000 statt 60'000 Franken für Ehepaare) reduziert werden.

Den gleichen Gedanken beinhaltet die neu eingeführte Rückerstattungspflicht von Erben eines EL-Bezügers, gemäss der Devise: «Wo Geld vorhanden ist, soll nicht der Staat beansprucht werden.»

Rückerstattungspflicht

Wenn Sie erben und Ihr Vater EL bezogen hat, trifft Sie eine Rückerstattungspflicht für die in den 10 Jahren vor dem Tod und ab dem 1. Januar 2021 bezogenen EL im maximalen Umfang des Nachlasses über 40'000 Franken.

Dazu folgendes Beispiel: Ihr Vater verstirbt im Dezember 2025, er hat während 20 Jahren EL bezogen. Er hinterlässt einen Nachlass von 70'000 Franken. Sie haben in diesem Fall die EL seit dem 1. Januar 2021 zurückzuerstatten, maximal aber 30'000 Franken.

Weitere Bedingungen

Wichtig zu wissen ist zudem: – Bei Ehepaaren entsteht die Rückerstattungspflicht der Erben erst beim Tod des anderen Ehegatten.

Grundstücke werden zum Verkehrswert berücksichtigt.

Der Pflichtteil darf durch die Rückerstattungspflicht verletzt werden.

Die Behörde hat eine Rückerstattungspflicht mittels Verfügung anzuordnen. Nach Eintritt der Rechtskraft dieser Verfügung hat die Rückzahlung innert 3 Monaten zu erfolgen. Veräussern die Erben zwecks Rückzahlung eine Liegenschaft, hat die Rückzahlung innert eines Jahres bzw. spätestens innert 30 Tagen seit der Eigentumsübertragung zu erfolgen.

Oftmals überlegen sich Eltern, die selbstbewohnte Liegenschaft zu Lebzeiten an die Nachkommen zu übertragen. Bezogen auf den EL-Anspruch ändert sich (abgesehen u. a. von den Grenzbeträgen bzw. den tieferen Freibeträgen) mit den neuen Bestimmungen grundsätzlich nichts: Weil die selbstbewohnte Liegenschaft des EL-Bezügers zum Steuerwert berücksichtigt wird, die verschenkte Liegenschaft (als freiwilliger Vermögensverzicht) hingegen zum Verkehrswert, reduziert sich bei einem vorzeitigen Übertrag der Immobilie an die Kinder in der Regel der EL-Anspruch, oder er fällt ganz weg.

Übertrag einer Immobilie

Bezogen auf die seit dem 1. Januar 2021 geltende Rückzahlungspflicht für Erben könnte die lebzeitige Übertragung von Vermögen an die Nachkommen hingegen an Attraktivität gewinnen: Wenn letztlich ein Nachlass von weniger als 40'000 Franken vorliegt, entfällt grundsätzlich die Rückerstattungspflicht für EL.

* Lic. iur. Reto Marbacher ist Rechtsanwalt und Notar, Fachanwalt SAV Erbrecht, Luzern, www.beelermarbacher.ch