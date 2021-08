Ratgeber Muss ich Ferien beziehen trotz Arbeitsunfähigkeit? Aufgrund eines Unfalls musste ich dieses Jahr am Unterarm operiert werden. Der Operationstermin fiel in meine Ferien. Mein Arbeitgeber ist der Meinung, dass ich diese Woche Ferien beziehen konnte, da ich ferienfähig war. Das Arztzeugnis attestiert mir jedoch eine 100 Prozent Arbeitsunfähigkeit. Was gilt nun? Urs Koller * 11.08.2021, 13.14 Uhr

Es gilt zu unterscheiden zwischen Arbeitsunfähigkeit und Ferienunfähigkeit. Diese können zusammenfallen, müssen aber nicht. Sobald die Arbeitsunfähigkeit, sei dies aufgrund eines Unfalles oder infolge einer Krankheit den Erholungszweck der Ferien beeinflusst, liegt eine Ferienunfähigkeit vor. Dabei ist jeder Einzelfall gesondert zu betrachten.

Gemäss Rechtsprechung wird die Ferienunfähigkeit beispielsweise dann angenommen, wenn der Unfall oder die Krankheit Bettruhe zur Folge hat, eine medizinische Behandlung, wiederholte Arztbesuche oder ein Spitalaufenthalt notwendig werden. In diesen Fällen fehlt es in der Regel am Erholungszweck der Ferien und der Arbeitnehmer gilt als nicht ferienfähig. Folglich hat er Anspruch auf Nachbezug der Ferien.

Kleinere Verletzungen, die weder zum Daheimbleiben zwingen noch sonstige Ferientätigkeiten wesentlich behindern oder auch eine arbeitsplatzbezogene Arbeitsunfähigkeit wie bspw. Kopfschmerzen, Schnupfen, Verstauchungen am Knöchel, gebrochener Finger oder ähnliches, führen nicht automatisch zur Ferienunfähigkeit. Dabei spielt es keine Rolle, ob diese Beeinträchtigung der Arbeitsleistung entgegenstehen würde, sprich, ob eine Arbeitsunfähigkeit besteht oder nicht. In diesen Fällen wird der Erholungszweck durch die Arbeitsunfähigkeit nicht beeinträchtigt. Trotz bestehender Arbeitsunfähigkeit müssen in diesen Fällen die Ferien bezogen werden.

Bei Uneinigkeit über die Ferienfähigkeit des betroffenen Arbeitnehmers muss der Arbeitnehmer den Nachweis erbringen, dass der Erholungszweck der Ferien nicht gegeben ist. Ein Arztzeugnis ist dabei lediglich ein Indiz für eine Arbeits- und Ferienunfähigkeit, aber noch kein Beweis. Wenn sich der behandelnde Arzt im Arztzeugnis explizit zur Ferienunfähigkeit äussert oder wenn dieser von seiner Schweigepflicht entbunden wird, sodass der Arbeitgeber über die Gründe der ärztlichen Konsultation Informationen einholen kann, gilt der Nachweis in der Regel als erbracht.

Konkreter Einzelfall

In Ihrem Fall ist zu beurteilen, inwieweit die Operation ihre Ferienfähigkeit beeinflusst hat. Dass Sie am Tag der Operation selber ferienunfähig waren, dürfte ausser Frage stehen. Oft hat eine Operation einen ein bis mehrtägigen Spitalaufenthalt zur Folge und es müssen Medikamente eingenommen werden. Ist dies der Fall, spricht dies für diese Zeit für eine Ferienunfähigkeit. Abschliessend kann die Frage jedoch nicht beantwortet werden, da es immer auf den konkreten Einzelfall ankommt.

Wir raten Ihnen deshalb: Sprechen Sie mit Ihrem Arbeitgeber und informieren Sie ihn über die konkreten Umstände und das Arbeitsunfähigkeitszeugnis. Sobald die Ferienunfähigkeit feststeht, muss Ihnen der Arbeitgeber die Ferien wieder gutschreiben und Sie haben das Recht, diese zu einem späteren Zeitpunkt zu beziehen. Wichtig ist in jedem Fall, dass der Arbeitgeber umgehend über die Ferienunfähigkeit und das entsprechende Arztzeugnis informiert wird.

* Urs Koller ist Sozialversicherungsfachmann FA, Truvag Treuhand AG, www.truvag.ch