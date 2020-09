Muss ich gekochtes Gemüse beim Aufbewahren trennen? Wenn ich Reste von gekochtem Gemüse aufbewahren möchte, frage ich mich jeweils, ob ich verschiedene Gemüsesorten in eine Box packen kann oder ob ich für jede Sorte eine eigene Box brauche? Zudem ist mir aufgefallen, dass Fenchel nach dem Steamen oft leicht bräunlich wird. Was mache ich hier wohl falsch? Monika Neidhart* 15.09.2020, 11.45 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Gekochte Gemüsereste sollen, wie alle Speisereste, möglichst schnell auf Raumtemperatur abgekühlt werden. Dadurch kann unter anderem der Vitamin-C-Verlust gering gehalten werden. (Hält man das Gemüse eine Stunde bei 80°C warm, gehen rund 20% dieses Vitamins verloren). Anschliessend fülle man sie in ausgekühlte Behälter ab. Um gegenseitige Geruchsübertragung und Austrocknung im Kühlschrank zu vermeiden, sind die Boxen gut zu verschliessen.

Monika Neidhart Luzerner Zeitung

Glas und Porzellangefässe sind ideal, da diese Materialien geschmacksneutral sind und keine Farbveränderung annehmen. Randen etwa oder gekochte Tomaten können Plastikbehälter verfärben. In der Regel hält gekochtes Gemüse im Kühlschrank bei einer Temperatur von 5 Grad ein bis maximal drei Tage. Wie immer hängen Lagerdauer, Lagertemperatur und Küchenhygiene massgebend zusammen. Verpackt man aus Platzgründen verschiedene gekochte Gemüsesorten in einem Behälter, kann es innerhalb der Box zu Geschmacksübertragungen kommen. Ansonsten sind mir keine weiteren Probleme bekannt.

Gerade bei kleinen Haushalten macht es Sinn, mehrere Portionen Gemüse auf einmal zu kochen. Das spart viel Energie und Zeit. Aus vorgekochtem Gemüse lässt sich vieles zubereiten: mit einer Vinaigrette oder beliebiger Sauce einen Gemüsesalat, den man mit einem gekochten Ei und Brot zu einer vollwertigen Mahlzeit kombinieren kann. Beliebt sind auch Gemüselasagne, Gemüseauflauf mit Milch-Ei-Käseguss, Gemüsewähe oder Flammkuchen mit Gemüse.

Für den Einpersonenhaushalt sind Eintopfgerichte ideal: Den Teigwaren nach der Hälfte der Kochzeit Gemüsereste in Stücken beigeben und zuletzt mit Rahm, Kräutern und Reibkäse verfeinern oder Gemüse in Stücke geschnitten in einer Bratpfanne erwärmen und mit Eiern zu Omelette oder Rührei braten.

Verändert Gemüse seine Farbe, läuft das oft über enzymatisch beschleunigte Oxidation ab. Zu sehen beim Zerschneiden von Chicorée: Das Enzym kommt in Kontakt mit Substrat und Sauerstoff. Je nach Gemüse gibt es weitere Farbveränderungen. Beim Kochen von grünem Gemüse kommt es zu einem Farbverlust durch die Wirkung des Enzyms Chlorophyllase. Hier hilft Blanchieren: So wird das Enzym inaktiviert. In einem sauren Milieu zu kochen, beschleunigt die Entfärbung von grünem Gemüse.

Zitronensaft für Fenchel

Beim Fenchel ist es wieder anders. Um das Verfärben des Knollens zu vermindern, kann er vor dem Kochen mit etwas Zitronensaft beträufelt werden. Fenchel immer bei 100° C garen und nicht zu lange. Nach dem Dampfgaren kann er in Eiswasser abgekühlt werden. Leider gehen mit dieser Methode wasserlösliche Vitamine verloren. Eine andere, neuere Art, welche die Verfärbung von Fenchel hemmt, ist das Sous Vide Garen im Dampf.

* Monika Neidhart ist Hauswirtschaftslehrerin und Fachjournalistin MAZ/FH. www.textwerke.ch