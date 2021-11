Ratgeber Muss ich meine Schilddrüse untersuchen lassen? Ich (w, 41) habe vor einiger Zeit eine Schwellung am Hals festgestellt. Auch mein Gesicht scheint etwas aufgedunsen. Eine Kollegin meinte, das könne auf ein Problem mit der Schilddrüse hindeuten. Könnte das tatsächlich der Fall sein? Muss ich so etwas abklären lassen? PD Dr. med. Domenic Vital* Jetzt kommentieren 22.11.2021, 12.58 Uhr

Vergrösserungen der Schilddrüse sind relativ häufig und werden nicht selten von Patientinnen selbst oder bei Routineuntersuchungen bemerkt. Man schätzt, dass eine tastbare Schilddrüsenvergrösserung bei etwa 5 Prozent aller Frauen vorhanden ist. In Ultraschalluntersuchungen können sogar bei bis zu 70 Prozent der Patientinnen und Patienten knotige Veränderungen der Schilddrüse festgestellt werden, wobei hier Frauen häufiger als Männer und ältere Personen häufiger als jüngere betroffen sind. Schilddrüsenvergrösserungen können ein Druckgefühl auslösen, zum Beispiel beim Bewegen, Schlucken oder Atmen.

Bei dem von Ihnen beschriebenen aufgedunsenen Gesicht handelt es sich möglicherweise tatsächlich um ein Zeichen einer Funktionsstörung der Schilddrüse. Bei einer Überfunktion können zudem Zeichen wie Herzrasen, eine warme, feuchte Haut, eine Lidschwellung, ein Hervortreten der Augen, ein Händezittern, Durchfall oder eine Gewichtsabnahme trotz gesteigertem Appetit auftreten. Symptome einer Unterfunktion sind hingegen Müdigkeit, Gewichtszunahme, Kälteintoleranz, Haarausfall oder Verstopfung.

Messung der Schilddrüsenhormone

In Ihrem Fall wäre ein Untersuch bei der Hausärztin oder beim Hausarzt mit Messung der Schilddrüsenhormone sicherlich angezeigt. Sollte dabei eine Über- oder Unterfunktion nachgewiesen werden, kann mit Bluttests die Ursache weiter abgeklärt werden.

In einem weiteren Schritt wäre eine spezialärztliche Abklärung mit einer Ultraschalluntersuchung der Halsweichteile sinnvoll. Die Ultraschalluntersuchung ermöglicht eine Messung des Schilddrüsenvolumens sowie die Unterteilung in eine diffuse oder eine knotige Vergrösserung. Sollten Knoten der Schilddrüse vorhanden sein, werden diese nach Bedarf durch eine Feinnadelpunktion weiter abgeklärt. Auch andere Knoten am Hals, zum Beispiel in den Speicheldrüsen oder an den Lymphknoten, werden so überprüft.

Zur Schilddrüsenabklärung bei der Spezialistin oder beim Spezialisten für Kopf-Hals-Chirurgie gehört immer auch eine Beurteilung der Stimmlippenbeweglichkeit, zumal eine Halsschwellung mit begleitender Heiserkeit einer dringlichen Weiterabklärung bedarf.

Die grundsätzlichen Behandlungspfeiler der Schilddrüsenerkrankungen bestehen aus der medikamentösen Therapie der Über- oder Unterfunktion, der Radiojodtherapie und der Schilddrüsenchirurgie. Nicht selten ist auch eine Kombination dieser Modalitäten und ein interdisziplinäres Vorgehen notwendig. Welche dieser Behandlungen angezeigt sein könnten, ist abhängig von der genauen Diagnose.

* PD Dr. med. Domenic Vital ist Facharzt für HNO, speziell Hals- und Gesichtschirurgie, am Zentrum für Kopf-Hals-Chirurgie in Cham, www.kopf-hals-chirurgie.ch