Ratgeber Muss ich mich mit über 60 anders ernähren als bisher? 60 plus und Ernährung? Gerade 60 geworden, frage ich mich, was ich via Ernährung tun kann, um fit und leistungsfähig zu bleiben? Braucht es etwa Ergänzungsstoffe, wie es mir die Werbung weismachen will? Monika Neidhart, Goldau * 20.11.2020, 12.15 Uhr

Unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden hängen mit unserer Ernährung zusammen. Was und wie wir essen, entscheidet mit, wie lange wir fit bleiben. Mit zunehmendem Alter verändert sich der Körper. Muskelanteil und Wassergehalt werden geringer, dafür steigt der Anteil an Körperfett. Der Hormonhaushalt verändert sich. Während der Energieverbrauch abnimmt, bleibt der Bedarf an Nährstoffen (wie Vitaminen und Mineralstoffen) ähnlich hoch oder ist erhöht.

Für gesunde über 60-Jährige gelten grundsätzlich die Empfehlungen der Schweizer Lebensmittelpyramide wie für alle Erwachsene. Ergänzungsstoffe sind bei dieser abwechslungsreichen Ernährung nicht nötig. Die Schweizerische Gesellschaft für Ernährung SGE empfiehlt für die Altersgruppe 60+ allenfalls die Einnahme von Vitamin D. Unsere Lebensmittel liefern dieses Vitamin kaum in ausreichender Menge. (Grössere Mengen finden sich in fettem Fisch, in Pilzen und Eiern, kleinere Mengen in Milchprodukten.) Lassen Sie sich hier in Ihrer Apotheke oder vom Hausarzt beraten.

Täglich Obst und Gemüse

Für die Altersgruppe 60+ sind folgende Aspekte besonders zu berücksichtigen:

- Abwechslungsreich essen: Jedes Lebensmittel liefert eine andere Nährstoffzusammensetzung. Je abwechslungsreicher die Ernährung, desto besser die Versorgung mit den wichtigen Nährstoffen. Beispiel: Täglich Früchte und Gemüse verschiedener Sorten und Farben essen.

- Ausreichend Proteine: Eiweissreiche Nahrungsmittel sind wichtig für den Erhalt der Muskeln und Knochen. Essen Sie zu jeder Hauptmahlzeit ein proteinreiches Nahrungsmittel wie Milch und Milchprodukte, Eier, Fleisch oder Fisch. Pflanzliches Eiweiss liefern Linsen, getrocknete Bohnen oder auch Tofu (Soja) und Hummus (Kichererbsenpüree).

- Regelmässig Wasser trinken: Mit zunehmendem Alter nimmt das Durstempfinden ab. Trinken Sie regelmässig, nicht nur zu den Mahlzeiten, auch zwischendurch etwas Ungesüsstes. Kaffee und Schwarztee können massvoll genossen zur Flüssigkeitszufuhr von rund 1.5 Litern beitragen.

- Das Essen geniessen: Es ist nicht nur wichtig, dem Körper die notwendige Energie und alle essenziellen Nährstoffe zuzuführen, sondern auch, das Essen zu geniessen. Nehmen Sie sich Zeit für die Mahlzeiten. Kochen Sie sich etwas Feines.

Neben einer ausgewogenen Ernährung sind Bewegung und aktive Lebensgestaltung mit sozialen Kontakten die beste Grundlage für ein gesundes Älterwerden. Weitere Informationen: sge.ssn.ch/alter

* Monika Neidhart, Goldau, ist Hauswirtschaftslehrerin und Fachjournalistin MAZ/FH. www.textwerke.ch