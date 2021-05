Ratgeber Muss ich nun wirklich mit diesem «Schleierblick» leben? Bei mir (w, 57) wurde vor zwei Monaten eine Glaskörperablösung beider Augen diagnostiziert. Seither nehme ich dauernd eine Art Schleier wahr, was sehr störend und ermüdend ist. Der Augenarzt riet mir zu mehr Feuchtigkeitstropfen, was keine Besserung bewirkte. Ansonsten könne man nicht viel machen. Ist dem wirklich so? *Dr. med. Jeremy P. Howell 10.05.2021, 14.34 Uhr

Die gute Nachricht vorweg: Die Folgen der Glaskörperabhebung sind gut behandelbar, was ich hier gerne erläutere: Das Auge ist eine Hohlkugel, die mit einer gelatineartigen, in der Regel durchsichtigen Substanz gefüllt ist. Diese Substanz nennt sich Glaskörper, und sie grenzt hinten und seitlich an die Netzhaut.

Der Glaskörper ist biochemischen Alterungsprozessen ausgesetzt und verkleinert sich im Laufe des Lebens. Die Folge ist eine Ablösung des Glaskörpers von den hinteren Strukturen des Auges. Anders ausgedrückt: Der Glaskörper zieht sich zusammen und rutscht nach vorne. Der neu entstandene Hohlraum im hinteren Teil des Auges wird von körpereigener Flüssigkeit aufgefüllt. Durch das Zusammenziehen des Glaskörpers bilden sich viele kleine Verdichtungen, die als Mücken (Mouche volantes), Schleier oder Spinnennetze wahrgenommen werden und ständig im Auge «herumwirbeln». Am meisten stören die Verdichtungen beim Blick auf weisse oder helle Hintergründe wie etwa beim Skifahren, bei der Arbeit an hellen Bildschirmen oder beim Tagträumen mit Blick in den Himmel.

Solange die Verdichtungen nahe an der Netzhaut liegen, also zu Beginn der Glaskörperabhebung, sind die Mouche volantes deutlich und dunkel sichtbar, vergleichbar mit dem Schattenwurf eines Gegenstandes nahe an einer Wand.

Im ersten Jahr nach der Abhebung wandert der Glaskörper mit seinen Verdichtungen weiter nach vorne, also weiter weg von der Netzhaut, was zur Folge hat, dass die Mouche volantes viel durchsichtiger erscheinen. Die meisten Menschen gewöhnen sich mit der Zeit gut an die mittlerweile schwachen Symptome der Glaskörperabhebung, sodass sich nur in seltenen Fällen therapeutische Massnahmen aufdrängen.

Allerdings gibt es trotzdem immer wieder Patienten, die nach einem ganzen Jahr weiterhin durch ausgeprägte herumwirbelnde Trübungen geplagt sind. Diese Patienten finden regelmässig den Weg in meine Sprechstunde mit der Frage, ob man nicht doch etwas gegen diese Trübungen unternehmen kann.

Operativer Eingriff mit ausgezeichneter Prognose

Tatsächlich kann man den störenden Glaskörper über drei winzige Zugänge (fortschrittlichste Schlüssellochchirurgie) elegant entfernen. Die Operation mit ausgezeichneter Prognose dauert insgesamt zirka 45 Minuten und wird in den meisten Fällen stationär durchgeführt.

Ich kann Ihnen deshalb beruhigend mitteilen, dass sich Ihre Symptome der Glaskörperabhebung vermutlich in den nächsten paar Monaten von alleine deutlich bessern werden. Sollte dies jedoch wider Erwarten nicht der Fall sein, empfehle ich Ihnen nach rund einem Jahr das Aufsuchen eines erfahrenen Netzhautchirurgen zur Beratung hinsichtlich der Entfernung Ihrer Glaskörpertrübungen.

* Dr. med. Jeremy P. Howell ist Leitender Arzt an der Augenklinik des Luzerner Kantonsspitals in Luzern, www.luks.ch