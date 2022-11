Ratgeber Muss man sich für ein Niesen entschuldigen? Mich wundert immer wieder, wie unterschiedlich Menschen auf ein Niesen reagieren. Ich selbst erwarte, dass mein Gegenüber sich für ein Niesen entschuldigt, das passiert aber fast nie. Im Gegenteil, ich habe den Eindruck, dass das Gegenüber beleidigt ist, wünscht man ihm nicht unverzüglich «Gesundheit». Was ist nun richtig? Michèle Ségouin* Jetzt kommentieren 13.11.2022, 11.30 Uhr

Michèle Ségouin Bild: PD

Die Frage, ob sich die betreffende Person entschuldigen oder aber das Gegenüber vorsorgliche Genesungswünsche kundtun soll, lässt sich nicht so einfach beantworten. Um nachvollziehen zu können, weshalb das in unserem Kulturkreis fast schon obligate Ritual des «Gesundheit»-Wünschens so schwer wegzudenken ist, lohnt sich die Spurensuche in der Vergangenheit.

Früher hielten viele Menschen am Irrglauben fest, dass beim Niesen die Seele aus dem Körper geschleudert wird. Entsprechend nachvollziehbar ist, dass man vor diesem Hintergrund der Person Genesungsbekundungen oder Gottes Segen wünschen wollte. Im Mittelalter sah man Niesen zudem als unglücksbringenden Vorboten der Pest. Auch dies Grund genug, dem Gegenüber zuversichtlich «Gesundheit» zu wünschen. Und auch wenn wir heute nicht mehr befürchten, dass uns die Seele beim Niesen abhandenkommt, ist der Wunsch nach Gesundheitsbekundungen doch nach wie vor sehr fest verankert.

Es häufen sich aber auch die Stimmen, die sich eine Entschuldigung wünschen. Hinsichtlich der Tatsache, dass mögliche Viren mit rund 160 km/h in den Raum katapultiert werden, ist auch diese Sichtweise durchaus legitim. Blättert man in zeitgemässen Kniggeregeln, wird man diesbezüglich schnell fündig: Jemanden auf seine Gebrechen hinzuweisen, gilt es zu vermeiden. Besonders Allergiker fühlen sich im Frühjahr nicht selten unwohl, aufgrund der zahlreichen Gesundheitswünsche prominent im Rampenlicht stehen zu müssen.

Bitte diskret niesen

Unangenehm wird es dann, wenn die eine Fraktion auf die andere trifft. Will heissen: Der eine wartet auf eine Entschuldigung, der andere jedoch erhofft sich im selben Moment eine wohlwollende Gesundheitsbekundung. Der Unmut ist also vorprogrammiert, und ziemlich sicher werden sich diese gegensätzlichen Positionen in unserer Gesellschaft noch eine ganze Weile halten. Wie also umgehen damit, wenn das Gegenüber nicht so reagiert, wie wir es uns erhoffen oder erwarten?

Wer im öffentlichen Raum umgeben von anderen Menschen niesen muss, sollte dies primär diskret und in körperabwendender Position tun, diese Haltungsfrage sollte Priorität geniessen. Moderne Umgangsformen verfolgen auch die Absicht, sich auf das Gegenüber einzulassen und es hinzunehmen, dass die gewünschte Reaktion nicht eintrifft. Wer sich in Zeiten der Pandemie mit einem Wunsch nach Gesundheit konfrontiert sieht, darf sich streng genommen dankbar zeigen. Umgekehrt lohnt sich die Überlegung, inwiefern man sich dennoch entschuldigen sollte, sein Umfeld einem potenziellen Risiko auszusetzen. Es bleibt einmal mehr eine Sache des gesunden Menschenverstands, so einer Situation eine für alle positive Wendung schenken zu können.

* Michèle Ségouin ist Kniggetrainerin, dipl. Hôtelière-Restauratrice HF, eidg. Fachausweis Ausbilderin.

