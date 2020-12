Ratgeber Müssen wir für die grossen Balkone zahlen? Wir sind Besitzer einer Eigentumswohnung. Nun müssen die Balkone den geltenden Normen angepasst werden. Einzelne Wohnungen haben grosse Balkone, andere, wie unsere, nur kleine. Die Verwaltung will die Kosten nicht nach der Grösse des Balkons, sondern nach Wertquotenanteil der jeweiligen Wohnungen verteilen. Ist das zulässig? Andreas Wapf * 01.12.2020, 13.50 Uhr

Balkongeländer als äusserer Teil des Balkons sind Bestandteile der Fassade und gemäss Art. 712b Abs. 2 ZGB zwingend als gemeinschaftlicher Teil der Liegenschaft zu deklarieren. Obwohl der jeweilige Eigentümer ein alleiniges Benutzungsrecht an seinem Balkon besitzt und selbstständig für den Unterhalt im Balkoninneren aufzukommen hat, kann das Benutzungsrecht nicht auf die Aussenseite des Balkons ausgeweitet werden. Folglich ist eine Sanierung der Balkongeländer Sache der Gemeinschaft.

Gemäss Art. 712h Abs 1. ZGB sind sämtliche Kosten des gemeinschaftlichen Eigentums von den Eigentümern nach Massgabe ihrer Wertquoten zu leisten. Abs. 2 Ziff. 1 ZGB bestimmt, dass solche Kosten insbesondere die Auslagen für den laufenden Unterhalt, für Reparaturen und Erneuerungen betreffen. Ist im Reglement der Gemeinschaft kein spezieller Kostenverteiler für die geplanten Sanierungsarbeiten festgelegt, gilt für die Erneuerung der Balkongeländer grundsätzlich die Verteilung nach Wertquote.

Eine andere Verteilung kommt dann in Frage, wenn ein Stockwerkeigentümer objektiv keinen Nutzen an den gemeinschaftlichen Teilen hat. Die Balkongeländer als äusserer Bauteil der Balkone sind Teil der Fassade und dienen sämtlichen Eigentümern. Gerichte stützen dieses Argument, wonach selbst Stockwerkeigentümer, deren Einheiten über keine Geländer ver­fügen (z.B. Erdgeschoss- wohnungen), sich nach Wertquotenanteil an den Kosten zu beteiligen haben. Eine solche Sanierung verleiht dem gesamten Gebäude ein besseres Erscheinungsbild, was eine Aufwertung für alle Stockwerkeinheiten zur Folge hat.

Entscheid der Eigentümer

Den Stockwerkeigentümern steht es jedoch frei, auf Antrag eines Eigentümers anlässlich einer Versammlung einen anderen Verteilschlüssel zu beschliessen. Enthält das Reglement Bestimmungen zur Kostenverteilung, so kann eine Änderung nur mit qualifiziertem Mehr erfolgen.

Auch gilt es zu definieren, um welche baulichen Massnahmen es sich im Sinne der gesetzlichen Bestimmungen gemäss Art. 646ff ZGB handelt. Stehen die Unterhalts-, Wiederherstellungs- oder Erneuerungsarbeiten im Zusammenhang mit der Werterhaltung und der Gebrauchsfähigkeit des Gebäudes an, spricht man von notwendigen baulichen Massnahmen. Solche Massnahmen benötigen einen Beschluss der Stockwerkeigentümer, wobei die Mehrheit (Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Stockwerkeigen­tümer) zustimmen muss.

Nützliche bauliche Massnahmen hingegen sind solche, die der Wertsteigerung oder Verbesserung der Wirtschaftlichkeit oder Gebrauchsfähigkeit der Sache dienen. Im vorliegenden Fall ist eine Erhöhung des Geländers zur Erfüllung der gesetzlichen Normen geplant. Diese Arbeiten sind als notwendige bauliche Massnahme zu deklarieren.

* Andreas Wapf ist Immobilien-Bewirtschafter FA und dipl. Immobilien-Treuhänder; Truvag Treuhand AG, www.truvag.ch