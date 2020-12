Ratgeber Müssen wir nach vier Jahren die Rechnung noch bezahlen? Unser Sohn hat von 2016 bis 2019 eine Zusatzausbildung gemacht. Nun haben wir nach mehreren Jahren Rechnungen für damals abgegebene Unterrichtsmaterialien von mehreren hundert Franken erhalten. Müssen wir nach so langer Zeit die Rechnungen noch bezahlen? Welche Verjährungsfristen gelten? Hugo Berchtold* 03.12.2020, 13.45 Uhr

Forderungen und Ansprüche aus den verschiedensten Vertragsverhältnissen können nach Ablauf der Verjährungsfrist nicht mehr durchgesetzt werden. Allgemein besteht in der Schweiz eine Verjährungsfrist von zehn Jahren für sämtliche Forderungen aus Verträgen, soweit im Gesetz nichts anderes vorgesehen ist. Es gelten also verschiedene Verjährungsfristen für Rechnungen. Was Ihren Fall betrifft: Die Verjährungsfrist beträgt zehn Jahre, Sie müssen die Rechnung also bezahlen.