Ratgeber Nach dem Training bin ich sehr erschöpft – ist das normal? Ich (m, 60) fühle mich noch recht fit und mache im Schnitt drei Mal wöchentlich für je 20 bis 30 Minuten Ausdauertraining (Jogging oder Hometrainer). Dabei schaue ich auch gerne auf die Leistung und gehe meistens ans Limit. Nach dem Training fühle ich mich jeweils für kurze Zeit ziemlich erschöpft. Ist das in meinem Alter okay? Irene Brechbühl* 19.04.2021, 14.07 Uhr

Wenn Sie direkt nach dem Training erschöpft sind, ist das sogar sehr gut. Es ist ein Zeichen dafür, dass Sie intensiv trainiert haben, und das ist ja genau das, was Sie mit dem Training erreichen wollen. Übrigens ist die spürbare Erschöpfung unabhängig vom Alter. Und wie Sie schreiben, erholt sich Ihr Körper auch rasch wieder. Darauf ist er ausgelegt.

Allerdings stellt sich trotzdem die Frage, wie Sie die 20 bis 30 Minuten Ausdauertraining gestalten. Eine hohe Trainingsintensität über diese ganze Zeit wäre klar falsch. Sie sollten das Training vielmehr in Intervalle unterteilen: Also drei bis vier Minuten wirklich ganz ans Limit gehen und so schnell wie möglich joggen oder Velo fahren. Und dann die gleiche Zeitspanne wieder in einem gemächlicheren Tempo absolvieren. Dann wieder drei bis vier Minuten Vollgas – und so weiter. Insgesamt kommen Sie so auf drei bis vier Sequenzen. Dieses Intervall-Training ist bis ins hohe Alter möglich, es stärkt Lungen und Herz und hält buchstäblich fit.

Ebenfalls wichtig ist, dass Sie Wechseleinheiten machen. Also eines von drei Trainings in der Woche sehr intensiv, und die beiden anderen etwas weniger streng oder weniger lange. Oder noch optimaler: zwei Ausdauereinheiten und zwei Krafteinheiten.

Neben Ausdauer auch Kraft trainieren

Nicht hervor aus Ihrer Frage geht, ob Sie im Training variieren. Also ob Sie nebst dem Ausdauertraining auch etwas für den Aufbau der Muskelkraft machen. Das ist ganz wichtig, gerade auch, wenn Sie leistungsfähig bleiben wollen. Ab dem 35. Lebensjahr beginnt ein physiologischer Umbau von Muskulatur in Fettmasse. Das heisst, dass sich jedes Jahr 0,3 bis 1,3% Muskelmasse abbaut. Dagegen sollten Sie zwingend etwas tun. Regelmässiges Krafttraining mit gezielten Widerständen ist sehr zu empfehlen. Mit Ausdauertraining wie Joggen oder Velofahren stärken sie das Herz-Kreislauf-System. Darum braucht es zusätzlich auch ein Krafttraining, um dem Muskelabbau entgegenzuwirken. Dies ist in jedem Alter möglich.

Wir beobachten, dass viele Sportler oft einseitig unterwegs sind. Sie denken, mit dem regelmässigen Jogging sei es getan. Ich empfehle, dass man sich angewöhnt, etwa nach dem Laufen auf dem Vitaparcours immer auch noch ein paar Kraftübungen einzubauen, etwa Klimmzüge, Liegestützen oder Rumpfbeugen.

Sollte Ihre Erschöpfung nach dem Training auch nach einer halben Stunde anhalten, sollten Sie das genauer ansehen. Als Fitnessberaterin würde ich Ihnen empfehlen, zusätzlich zum Training auch weitere Faktoren wie die Ernährung, das Körpergewicht, die Stressbelastung oder die Schlafgewohnheiten im Auge zu behalten. Bei anhaltender Erschöpfung würde Ihnen auch raten, dass Sie sich mal bei Ihrem Hausarzt durchchecken lassen.

* Irene Brechbühl ist Leiterin des Migros-Fitnessparks Allmend in Luzern, www.migrosfitness.ch