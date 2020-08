Nach Jobverlust will ich mich selbstständig machen: Wie muss ich vorgehen?

Ratgeber

Im Homeoffice habe ich Rücken- und Nackenschmerzen, was mache ich falsch?

Ich (m, 44) arbeite aufgrund der Corona-Situation in den letzten Monaten vorwiegend im Homeoffice. Anders als zuvor im Büro verspüre ich jetzt nach einem Arbeitstag zu Hause am Laptop regelmässig quälende Nacken- und Rückenschmerzen. Wie kann ich dem am besten entgegenwirken?