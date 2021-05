Ratgeber Pensenreduktion: Was sind die Folgen für die Vorsorge Ich (w., alleinstehend, 55) arbeite in einem 100%-Pensum. Ich überlege mir, das Arbeitspensum auf 60% zu reduzieren. Freunde haben mir empfohlen, diesen Schritt nicht nur von der Einkommensseite zu prüfen, sondern auch die Vorsorgeseite zu beachten. Was sind die Auswirkungen? Barkavee Rajah* 06.05.2021, 14.00 Uhr

Es ist in der Tat so, dass der Einkommensrückgang aus einer Pensenreduktion auch grosse Auswirkungen auf Ihre Vorsorge hat. Aus Sicht der Vorsorge müssen Sie darum folgende Punkte beachten:

1. Säule: AHV

Mit der geplanten Pensenreduktion fällt in den kommenden Jahren auch das für die AHV massgebende Einkommen tiefer aus. Dies kann einen Einfluss auf die Höhe Ihrer AHV-Altersrente haben. Ich empfehle Ihnen, bei der AHV-Ausgleichskasse eine Rentenvorausberechnung zu beantragen, damit Sie die Auswirkungen abschätzen können.

2. Säule Vorsorge

Weiter wird als Folge Ihres tieferen Pensums auch der versicherte Lohn bei der Pensionskasse (PK) sinken. Dies führt zu tieferen Sparbeiträgen. Üblicherweise ist der Bruttolohn abzüglich des sogenannten Koordinationsabzugs versichert. Klären Sie darum bei Ihrer Pensionskasse ab, ob ein anteilsmässiger Abzug bei Teilzeitpensum gewährt wird. Ist dies der Fall, führt dies zu einer geringeren Reduktion des versicherten Einkommens. Durch die tieferen Beiträge fallen die zu erwartenden Leistungen (Rente und/oder Kapital) bei der Pensionierung reduziert aus. Auch hier gilt: Bestellen Sie bei Ihrer Pensionskasse eine Simulationsberechnung, um die genauen Folgen zu erkennen.

Meistens leisten Arbeitgeber und Arbeitnehmer für die letzten Jahre vor der Pensionierung überdurchschnittlich hohe Beiträge in die Pensionskasse. Die Vorsorgeeinrichtung kann in ihrem Reglement vorsehen, dass für Versicherte, deren Lohn sich nach dem 58. Altersjahr um höchstens die Hälfte reduziert, auf Verlangen die Vorsorge für den bisherigen versicherten Verdienst weitergeführt wird (Art. BVG 33a). Details finden Sie im Reglement Ihrer Pensionskasse. Für diese Lösung müssen Sie ein schriftliches Gesuch einreichen. Sie als versicherte Person haben dann jedoch für diesen weiterversicherten Lohnanteil auch die Arbeitgeberbeiträge zu entrichten. Das schmälert Ihr verfügbares Einkommen zusätzlich.

Das Weiterzahlen der Arbeitgeberbeiträge hat jedoch den Vorteil, dass diese Beiträge steuerlich abzugsfähig sind. Dadurch reduziert sich Ihr steuerbares Einkommen. Mein Tipp: Prüfen Sie, ob Sie Ihr Vorhaben um ein paar Jahre nach hinten schieben wollen. Wenn Sie das Arbeitspensum erst ab Alter 58 reduzieren, können Sie durch den hier skizzierten Weg ihre Renteneinbusse spürbar verringern.

3. Säule: Private Vorsorge 3a

Einzahlungen in die private Säule 3a sind unabhängig vom Arbeitspensum möglich, wenn Sie an eine Pensionskasse angeschlossen sind: Sie können weiterhin jährlich die maximale Einzahlung in der Höhe von 6883 Franken (Stand 2021) in die Säule 3a einzahlen.

*Barkavee Rajah ist Expertin für Finanzplanung bei der Luzerner Kantonalbank AG; www.lukb.ch