Ratgeber Pensionierung: Vorsorge- oder Beitragslücke? Wir (verheiratet, Alter 58/55) haben von einem befreundeten Paar gehört, dass die beiden im Alter voraussichtlich eine Vorsorgelücke haben werden. Nun stellen wir uns die Frage, ob dies auch bei uns eintreffen wird und welche Rolle Beitragslücken spielen. Rafael Portmann * Jetzt kommentieren 14.01.2022, 12.27 Uhr

Die Altersvorsorge in der Schweiz basiert auf dem Drei-Säulen-Prinzip. Die AHV als erste Säule hat zum Ziel, den existenziellen Minimalbedarf abzudecken. Ergänzt wird die AHV durch die zweite Säule, die beruflichen Vorsorge BVG. Beide Säulen zusammen haben den Auftrag, den Lebensstandard nach der Pensionierung in angemessener Weise sicherzustellen.

Vorsorgelücke von 40 Prozent

Konkret bedeutet dies, dass die Rentenleistungen der beiden Säulen ungefähr 60 Prozent des bisherigen Erwerbseinkommens decken sollen. Bei den restlichen rund 40 Prozent spricht man von einer Vorsorgelücke. Diese wird geschlossen, indem man seinen Lebensstandard im Pensionsalter bescheidener gestaltet und/oder auf privates Vermögen zurückgreift, das vorher aufgebaut wurde – zum Beispiel mit der steuerbegünstigten Säule 3a.

Beitragslücke schmälert Rentenleistungen

Eine solche Vorsorgelücke ist nicht zu verwechseln mit einer Beitragslücke, die sowohl bei der AHV als auch bei Ihrer Pensionskasse entstehen kann. Eine allfällige Beitragslücke schmälert die Rentenleistungen und vergrössert so den Vermögensbedarf ab der Pensionierung zusätzlich.

Damit Sie eine ungekürzte AHV-Rente erhalten, müssen Sie die vollen Beitragsjahre erfüllen, das heisst, ab Alter 21 durchgehend bis zum AHV-Rentenalter die Mindestbeträge pro Jahr abgerechnet haben. Fehlen einzelne Beitragsjahre und werden diese nicht durch die Beiträge des Ehepartners oder durch Jugendjahre abgedeckt (bezahlte Beiträge zwischen Alter 18 und 20), bestehen Beitragslücken. Für jedes Jahr mit Beitragslücke reduziert sich die Altersrente um einen Vierundvierzigstel.

Frühzeitig AHV-Auszug verlangen

Sie können schriftlich oder via www.ahv.ch einen Gesamtauszug bestellen, um herauszufinden, ob in jedem Jahr, in welchem Sie erwerbstätig waren, ein Beitrag abgerechnet wurde oder ob Lücken bestehen. Beitragslücken können Sie jedoch nur für die letzten fünf vergangenen Jahre nachbezahlen. Beachten Sie ausserdem, dass auch bei einer vorzeitigen Erwerbsaufgabe weiterhin AHV-Beiträge zu leisten sind.

Freiwillige Einzahlungen in die Pensionskasse

Die berufliche Vorsorge BVG ist so aufgebaut, dass ab Alter 25 bis zum Pensionsalter jährlich Sparbeiträge einbezahlt werden. Lücken können hier entstehen, wenn das Erwerbseinkommen über eine gewisse Zeit wegfällt oder das Einkommen unter die Eintrittsschwelle für einen Pensionskassenanschluss ( aktuell 21510 Franken) sinkt. Fehlen Beitragsjahre, können Sie daraus entstehende Beitragslücken oft durch freiwillige Zuzahlungen schliessen. Informieren Sie sich darum frühzeitig über Einkaufsmöglichkeiten sowie über die Voraussetzungen Ihrer Pensionskasse und lassen Sie sich beraten, ob und wie Sie diese Lücken schliessen können.

* Rafael Portmann ist Experte für Finanzplanung bei der Luzerner Kantonalbank AG in Luzern, www.lukb.ch

