Ratgeber Arbeitszimmer im Homeoffice: Kann ich dafür einen Steuerabzug machen? Wegen Corona musste ich die letzten Monate gemäss Anweisung meiner Firma teilweise im Homeoffice arbeiten. Kann ich in der Steuererklärung für die Nutzung meines privaten Bürozimmers etwas abziehen? Farid Omaren* 13.01.2021, 13.47 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Farid Omaren.

Ein Aspekt rund ums Homeoffice sind die Kosten für das private Arbeitszimmer, das für Arbeiten im Zusammenhang mit einer unselbstständigen Erwerbstätigkeit genutzt wird. Unselbstständig Erwerbende können grundsätzlich die im direkten Zusammenhang mit der Berufsausübung stehenden Kosten abziehen – dazu gehört auch ein beruflich genutztes Arbeitszimmer. Dabei spielt es keine Rolle, ob sich das Arbeitszimmer in der Mietwohnung oder im Wohneigentum des Steuerpflichtigen befindet.

Strenge Voraussetzungen für privates Arbeitszimmer

Aber nur weil ein Teil der Arbeitszeit zu Hause verrichtet wird, können für die Benutzung des Arbeitszimmers keine zusätzlichen Berufskostenabzüge gemacht werden. Diese Kosten gelten grundsätzlich mit dem Abzug der Berufs­kostenpauschale als abgegolten. Nach gültiger Praxis der meisten Kantone müssen für die Abzugsfähigkeit der effektiven Kosten eines Arbeitszimmers folgende zwei Voraussetzungen erfüllt sein:

– Einerseits muss ein wesentlicher Teil der Erwerbstätigkeit ausserhalb des Arbeitsortes erledigt werden, weil der Arbeitgeber das notwendige oder geeignete Arbeitszimmer nicht zur Verfügung stellt oder weil dessen Benützung nicht möglich oder zumutbar ist.

– Andererseits muss ein besonderer Arbeitsplatz, der vorwiegend den Charakter eines Arbeitszimmers haben muss, zu diesem Zweck und im geforderten Umfang in den privaten Räumen der steuerpflichtigen Person auch tatsächlich genutzt werden.

Wenn Sie also Ihre Arbeit statt in einem separaten Bürozimmer am Küchen- oder Esszimmertisch oder in einer kleinen Ecke des Schlafzimmers hätten erledigen müssen, dann ist die steuerliche Abzugsfähigkeit fraglich.

Falls das von Ihnen genutzte separate Arbeitszimmer auch für private Zwecke benutzt wird (zum Beispiel als Bastel-, Bügel- oder TV-Zimmer), ist allenfalls die Ausscheidung eines angemessenen Privatanteils angezeigt. Die Steuerämter sind hier aber unterschiedlich streng.

Falls die beiden oben angeführten Voraussetzungen gegeben sind, können Sie die effektiven Kosten für das Arbeitszimmer abziehen. Viele Kantone berechnen diese nach der folgenden Formel: Mietkosten bzw. Mietwert, jeweils inkl. Nebenkosten, dividiert durch Anzahl Zimmer plus 2.

Formeln variieren von Kanton zu Kanton.

Einige kantonale Steuerämter haben mitgeteilt, dass sie angesichts des besonderen Jahres 2020 Kulanz zeigen wollen. Das kann etwa die Voraussetzungen für den Abzug der Kosten des Arbeitszimmers oder beispielsweise das Verhältnis zu den übrigen berufsbedingten Kosten betreffen. Also zum Beispiel die Frage, ob beim Geltendmachen der Kosten für das Corona-bedingte Arbeitszimmer die Fahr- und Verpflegungskostenabzüge gekürzt werden müssen. Entsprechende Informationen finden Sie zum Teil auf der Website der Steuerverwaltung Ihres Wohnsitzkantons. Ich empfehle Ihnen deshalb auch, einen Blick in die Wegleitung der kommenden Steuererklärung zu werfen.

* Farid Omaren ist Experte für Steuern, Luzerner Kantonalbank AG; www.lukb.ch