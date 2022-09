Ratgeber Backen ohne Vorheizen, um Energie zu sparen: Ändert sich nun die Backzeit? In meinem Rezept für Zwetschgenkuchen soll ich den Ofen auf 220 Grad vorheizen, den Kuchen dann zehn Minuten vorbacken, um anschliessend den Guss dazuzugeben. Danach wird der Kuchen 25 Minuten gebacken. Neu soll man aber auf das Vorheizen verzichten, um Energie zu sparen. Ändert sich nun die Backzeit? Monika Neidhart* Jetzt kommentieren 30.09.2022, 11.30 Uhr

Monika Neidhart Bild: Luzerner Zeitung

Backöfen brauchen je nach Modell und Grösse unterschiedlich lange, bis die Backtemperatur erreicht ist. Das ist der wesentliche Grund, warum Back- und Kochrezepte mit vorgeheiztem Backofen kalkulieren, ob das nun abgedruckt ist oder nicht.

Die Backzeit ist auch mit dem Vorheizen relativ. So beeinflussen das Material der Backform und die Menge im Ofen die Backzeit. Es lohnt sich so oder so, sich auch auf die eigene Erfahrung, auf das Auge und auf Backtests zu verlassen. Bei Kuchen ist es eine Stricknadel, die in die Mitte des Kuchens bis ganz nach unten gesteckt wird. Klebt nichts mehr, ist es durchgebacken. Oder der Klopftest bei Brot, das hohl tönen soll.

Wird nicht vorgeheizt, verlängert sich die im Rezept angegebene Backzeit um ca. fünf bis zehn Minuten. Wird zusätzlich der Backofen etwa fünf Minuten vor Backende ausgeschaltet und so die Nachwärme genutzt, kann man gut 20% Energie sparen.

Auch Umluft senkt den Energiebedarf, da hier die Temperatur um 20 °C gegenüber der angegebenen reduziert werden soll. Kein Vorheizen brauchen Gerichte, bei denen sich die Kruste erst später oder gar nicht im Backprozess bildet. Dazu gehören (Rühr-)Kuchen, Brot, Aufläufe, Schmorgerichte oder Tiefkühlware.

Vorheizen oft nicht nötig

Das Vorheizen ist nur in wenigen Fällen nötig, um ein gutes Resultat beim Backgut zu erzielen. Das sind Gerichte, die in kurzer Zeit bei hohen Temperaturen zubereitet werden und bei denen es besonders darauf ankommt, gleichmässig Hitze zuzuführen.

Dazu zählen zum Beispiel empfindliche Teige wie Biskuitteige (für Torten oder Rouladen) oder Brühteige (für Ofenchuechli). Auch für Soufflé und beim Niedergaren von Fleisch und Fisch lohnt sich das Vorheizen. Auch das von Ihnen erwähnte Vorbacken eines Wähenteiges macht nur Sinn, wenn der Backofen vorgeheizt ist. Ansonsten würden die Früchte zu viel Wasser verlieren und den Teig aufweichen, was man gerade durch das Vorbacken verhindern möchte.

Wird der Ofen vorgeheizt, darauf achten, dass der Backofen leer vorgeheizt wird. Backbleche oder andere Gegenstände, die im Backofen beim Nichtgebrauch aufbewahrt werden, müssen nicht unnötig aufgeheizt werden. Das spart ebenfalls Energie.

Noch ein paar weitere Tipps, um beim Backen Strom zu sparen: Ofenraum ausnutzen. Es können auch mehrere Gerichte gleichzeitig im Ofen zubereitet werden, ohne dass eine Geschmacksübertragung stattfindet.

Statt ein grosses Brot zu backen, kleinere Gebäcke formen, die schneller durchgebacken sind. Backofentüre so wenig wie nötig öffnen, damit keine Wärme entweicht. Statt mit dem automatischen Reinigungsprogramm, den Backofen von Hand reinigen. Das spart viel Strom. Der Backofen verbraucht rund vier Mal mehr Strom als die Kochplatte.

* Monika Neidhart ist WAH-/Hauswirtschaftslehrerin und Fachjournalistin MAZ/FH. www.textwerke.ch

