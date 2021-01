Deuten meine Beschwerden auf einen Reizdarm hin?

Ich (w, 50) habe sporadisch vor allem morgens kolikartige Bauchschmerzen und fühle mich dann auch verstopft. Leide ich womöglich an einem Reizdarm? Was ist das eigentlich genau, und was kann ich dagegen tun?

Dr. med. Dominique Criblez* 06.01.2021, 16.14 Uhr