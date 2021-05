Ratgeber Erben die Stiefkinder des Sohnes von mir als Grossmutter? Mein Sohn hat eine Ausländerin geheiratet, die zwei Kinder in die Ehe gebracht hat. Zusammen haben sie keine Kinder. Da mein Sohn krank ist, ist es möglich, dass er vor mir (w, 75, verw.) stirbt: Würden dann seine Frau und die Kinder von mir erben? Ich habe noch eine Tochter. Was wäre, wenn er die Kinder seiner Frau adoptiert? Dr. iur. Tamara M. Völk* 12.05.2021, 14.02 Uhr

Nein, Ihre Schwiegertochter ist Ihnen gegenüber nicht erbberechtigt. Gleiches gilt für die Kinder der Schwiegertochter (Ihre Stiefenkel). Zwar treten an die Stelle vorverstorbener Kinder deren Nachkommen. Dies gilt jedoch nur für eigene Nachkommen des vorverstorbenen Kindes, nicht für dessen Stiefkinder.

Sollte also bei Ihrem Ab­leben Ihr Sohn bereits vorverstorben sein, ohne eigene Nachkommen hinterlassen zu haben, so würde (sofern Sie nicht letztwillig anders verfügen) Ihr ganzer Nachlass an Ihre Tochter gehen – unter Ausschluss der Familie des Sohnes.

Gesetzliche Erbfolge

Als Grundsatz kann man sich merken, dass stets nur blutsverwandte Personen erbberechtigt sind – nicht jedoch angeheiratete Parteien wie Schwiegertochter, Schwägerin, Schwiegervater usw.

Gleiches gilt für die Nachkommen der angeheirateten Parteien. Von diesem Grundsatz gibt es zwei Ausnahmen. Obwohl nicht blutsverwandt, haben folgende zwei Personen bzw. Personenkategorien Erbenstellung: Zum einen ist dies der Ehegatte bzw. die Ehegattin der verstorbenen Person selber. Dies ist die einzige angeheiratete Partei, die Erbenstellung hat.

Ebenfalls erbberechtigt, obwohl nicht blutsverwandt, sind adoptierte Kinder. Nach heutigem Schweizer Recht ist die Adoption eine Volladoption, das heisst, das Kind verliert grundsätzlich sämt­liche rechtlichen Beziehungen zu den leiblichen Eltern und tritt voll und ganz, mit allen Rechten und Pflichten, in die Adoptivfamilie ein.

Änderung durch Adoption

Ein Adoptivkind ist wie ein leibliches Kind vollumfänglich erbberechtigt und auch pflichtteilsgeschützt. Das heisst, falls Ihr Sohn die Kinder seiner Frau adoptiert, würden diese wie leibliche Kinder von ihm behandelt werden und erhielten eine volle Erbenstellung – auch Ihnen gegenüber, falls Ihr Sohn vor Ihnen versterben sollte.

Reihenfolge des Ablebens

Der Vollständigkeit halber sei angemerkt, dass Ihre Schwiegertochter und deren Kinder zwar nicht direkt von Ihnen erben können. Sollten Sie jedoch vor Ihrem Sohn ableben, so ginge Ihr Nachlass (mangels einer anders lautenden Verfügung von Todes wegen) zu gleichen Teilen an Ihre Tochter und Ihren Sohn.

Wenn Ihr Sohn danach verstirbt, würde seine Ehefrau von ihm erben – wiederum jedoch nicht die Kinder der Ehefrau, solange sie nicht von ihm adoptiert worden sind. Auf diese Weise könnte somit Ihre Schwiegertochter Vermögen erhalten, welches Ihr Sohn von Ihnen geerbt hatte, falls Sie vor ihm versterben. Auf indirektem Wege (über Ihren Sohn) kann Ihre Schwiegertochter (und im Falle einer Adoption auch deren Kinder) also von Ihnen Vermögen erhalten, nie jedoch direkt. Entscheidend ist die Reihenfolge des Ablebens.

