Ratgeber Kann eine offene Beziehung für uns funktionieren? Ein kürzlicher Zeitungsbeitrag hat meine Partnerin und mich veranlasst, eher spasseshalber über das Thema «offene Beziehung» zu sprechen. Dann haben wir plötzlich gemerkt, dass uns das wirklich interessiert, weil wir beide auch andere attraktiv finden. Kann so etwas funktionieren? Worauf müsste man besonders achten? Birgit Kollmeyer* 07.04.2021, 12.56 Uhr

Das Modell offene Beziehung wird von Paaren in meiner Praxis zunehmend diskutiert. Oft ist es nur einer der beiden Partner, der auch mit anderen sexuelle Beziehungen haben möchte, und der zweite setzt sich ihm zuliebe damit auseinander. Vielleicht findet er es dann auch spannend, vielleicht will er in erster Linie den Partner nicht einschränken.

Bei Ihnen beiden klingt es so, als ob Sie ein ähnlich starkes Interesse daran haben. Das macht es einfacher, da sich keiner unter Druck gesetzt fühlt. Sie sprechen offen über die Anziehung, die andere bei Ihnen auslösen. Damit gehen Sie etwas an, was bei vielen Paaren ein Tabuthema ist. Die meisten gehen stillschweigend davon aus, dass Exklusivität selbstverständlich ist und beide treu bleiben. Dies beruht auf unserem Bedürfnis nach Sicherheit, Geborgenheit und Bindung. Aber mit der Zeit regt sich bei vielen auch das Bedürfnis nach Freiheit, Abwechslung und Abenteuer.

Grenzen absprechen

Wenn man eine offene Beziehung ausprobieren will, sollte man klar absprechen, was man exklusiv für sich behalten will: etwa Gespräche über die eigene Beziehung, Orte, die dem Paar etwas bedeuten, bestimmte Zärtlichkeiten oder sexuelle Praktiken. Es macht auch Sinn, darüber zu sprechen, ob die sexuellen Begegnungen gewisse Bereiche nicht tangieren sollen, etwa gemeinsame Freunde und Verwandte oder den Wohnort der Partner.

Manche sprechen ab, wie oft sexuelle Kontakte mit anderen sein dürfen und ob sie nur einmalig mit derselben Person stattfinden sollen. Denn beim Sex werden Hormone ausgeschüttet, welche die Bindung mit der Zeit festigen.

Bei manchen Paaren funktioniert das Modell. Für sie reduziert sich das Risiko, dass es aufgrund des Bedürfnisses nach Neuem zu einer geheimen Affäre kommt. Fremdgehen ist häufig: Im Verlaufe jeder zweiten Partnerschaft kommt es dazu, dass einer von beiden eine Affäre hat.

Eifersucht und Ängste

Bei vielen indes funktioniert die offene Beziehung nicht. Unsicherheit, Eifersucht oder Ängste entstehen. Niemand weiss im Voraus, wie er reagieren wird. Man kann vorher versuchen, sich vorzustellen, wie es wäre, wenn der Partner Sex mit anderen hätte: Ist die Vorstellung erträglich, wie er (oder sie) mit leuchtenden Augen zurückkommt, weil der Sex mit jemand anderem spannend war? Lässt man sich durch Vergleiche und Selbstzweifel nicht verunsichern?

Eine besondere Herausforderung entsteht dann, wenn sich einer der Partner verliebt. Dies ist für den anderen eine Belastung. Diese Gefühle weiter auszuleben, gefährdet die Paarbeziehung. Dies jedoch nicht zu tun, ist ein Verzicht auf etwas, das sich sehr lebendig anfühlt. Eine offene Beziehung zu leben, kann sehr bereichernd und spannend sein. Aber diese Spannung ist nicht ohne Risiko zu haben.

*Birgit Kollmeyer, Dipl.-Psychologin, Paar- und Sexualtherapie, Bern