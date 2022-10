Ratgeber Meine Frau wird immer so schnell wütend, wenn wir miteinander reden – das stresst mich extrem Ich (m, 48) verstehe nicht, wieso Streitigkeiten bei uns derart eskalieren: Meine Frau (42) drängt oft darauf, dass wir reden. Ich habe dann vielleicht keine Lust darauf, aber willige trotzdem ein. Im Gespräch wird sie dann aber schnell wütend und laut. Ich weiss dann nicht mehr, was ich sagen kann, fühle mich extrem unwohl. Birgit Kollmeyer* Jetzt kommentieren 13.10.2022, 05.00 Uhr

Birgit Kollmeyer. Bild: PD

Eskalationen entstehen oft dann, wenn ein Paar in Konflikten in negative Kreisläufe gerät und sich gegenseitig hochschaukelt. Beide haben dabei also ihren Anteil, auch wenn der eigene vielleicht nicht klar ersichtlich ist.

Es hilft, den eigenen Paarkreislauf zu verstehen, um ihn unterbrechen zu können. Solche Kreisläufe gibt es mit verschiedenen Themen: Angriff und Verteidigung, Dominanz und Anpassung, Fordern und Rückzug, Nähe und Distanz oder andere.

Je mehr Forderung, desto mehr Rückzug

Bei «Fordern und Rückzug» kann es sein, dass Person A Probleme ausdiskutieren will. Person B findet Konfliktgespräche aber unangenehm. Je mehr A das Gespräch einfordert, desto mehr fühlt sich B bedrängt und zieht sich zurück. Könnte dies Ihrer Situation entsprechen? Man kann die Beschreibung auch umgekehrt starten: Je mehr B Konfliktgespräche vermeidet, desto weniger fühlt sich A gehört und umso dringender will sie reden.

Vielleicht kommt Ihre Frau aus einer Familie, die Konflikte ausgetragen hat – vielleicht auch lautstark. Sie könnte es darum schlecht ertragen, Gespräche abzubrechen. War Ihre Familie dagegen eher harmoniebedürftig und hat Probleme nicht direkt besprochen? Diskussionen auszutragen, könnte sich dann fast bedrohlich anfühlen.

Wichtig wäre noch zu verstehen, warum Ihre Frau wütend wird. Fühlt Sie sich von Ihnen unfair behandelt? Fragen Sie sie: «Was genau macht dich jetzt so wütend?»

Vielleicht nur Auslöser, nicht aber Ursache

Es kann aber auch sein, dass die Emotionen Ihrer Frau von Ihnen nur ausgelöst, aber nicht verursacht werden. Viele Emotionen haben Ihren Ursprung in früheren Erfahrungen. Diese sind oftmals so schwer zu ertragen, dass die Person dann eher ärgerlich oder wütend wird. Was den Konflikt eskalieren lässt.

Der Gedanke, dass eine Emotion – wie sich nicht gut genug oder alleingelassen fühlen – nicht in der Paarsituation entsteht, sondern durch diese nur «getriggert» wird, kann für ein Paar hilfreich sein. Man sagt oder denkt dann nicht mehr, dass es an der anderen Person liegt, wenn man sich schlecht fühlt.

Im Streit kann man eine Auszeit nehmen, sobald ein Gespräch zu entgleisen droht oder wenn man merkt, dass das Gegenüber wütend wird. Man bittet einfach um eine Pause – ohne Begründung. Jede Person macht dann, was ihr guttut: Luft schnappen, ein paar Schritte gehen, eine Tasse Tee trinken oder Sport treiben.

Auch tiefes Atmen und Sich-gut-Zureden helfen. Man kann sich etwa sagen: «Das ist meine alte Angst. Mein Partner meint es gut mit mir.» Danach kann man klären, ob jemand noch reden möchte. Falls ja, kann das Gespräch in einem passenden Moment auf ruhigere Art weitergeführt werden.

* Birgit Kollmeyer ist Dipl.-Psychologin; Paarberatung und Mediation im Kanton Zürich.

