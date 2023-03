Ratgeber Nach starken Schluckbeschwerden: Soll ich die Mandeln besser entfernen lassen? Kürzlich hatte ich (w, 63) starke Schluckbeschwerden. Ich konnte kaum essen, trinken und sprechen. Hinzu kam hohes Fieber. Darauf wurde ein Halsabszess im Spital ambulant entleert, und ich bekam Antibiotika. Bald war ich beschwerdefrei. Der HNO-Arzt empfahl, die Mandeln entfernen zu lassen, da Abszesse wiederholt auftreten können. Da ich zuvor noch nie eine Angina hatte, habe ich mich gegen eine OP entschieden. War das richtig? Dr. med. Thomas Breuer* Jetzt kommentieren 14.03.2023, 09.38 Uhr

Thomas Breuer.

Die Mandeln haben eine natürliche Schutzfunktion und sind in den ersten Lebensjahren wichtig für den Aufbau eines ausreichenden Immunschutzes. In Fachkreisen geht man davon aus, dass dieser mit dem Alter von etwa 4–5 Jahren erstellt ist. Akute Mandelentzündungen (Tonsillitis acuta, Angina tonsillaris) gehören zu den häufigsten Erkrankungen des Rachens und sind in den allermeisten Fällen viralen Ursprungs.