Ratgeber Passen Sneakers wirklich zu jedem Anlass? Kürzlich sah ich bei einem Charity-Anlass die meisten Damen und Herren weisse Sneakers tragen. Denke ich hier zu altmodisch, wenn ich der Meinung bin, dass an solchen Veranstaltungen Lederschuhe hübscher aussehen? Doris Pfyl *

Sie rennen mit dieser Frage offene Türen bei mir ein. Der Sneaker-Hype lässt mich manchmal ebenfalls etwas ratlos zurück. Und vermutlich haben wir beide das gleiche Bild vor Augen. Da präsentieren sich festlich gekleidete Menschen mit «Turnschuhen» an den Füssen für ein Pressebild. Allerdings muss ich zu deren Verteidigung sagen, dass es sich bei meiner Erinnerung um Sportlerinnen und Sportler handelte. Sie sammelten Geld für die Kinder- und Jugendförderung. Es sei diesen Damen und Herren verziehen, dass sie ihre stilvollen Outfits mit Sneakers kombinierten.

Sneakers sind sehr bequem, und entsprechend gehen die Meinungen bezüglich Einsatzmöglichkeiten weit auseinander. Einige finden, dass sie, weil so sehr in Mode, auch zu offiziellen Anlässen getragen werden können. Da sehe ich mich als Imageberaterin gezwungen zu erklären, dass Mode und Stil zwei verschiedene Dinge sind. Mode ist, was momentan getragen wird, Stil, was über Jahrzehnte Gültigkeit hat. Deshalb ist für mich klar: Es kommt beim Tragen von Sneakers auf den Anlass an.

Vor noch nicht allzu langer Zeit trug man Sneakers fast ausschliesslich in der Freizeit. Mittlerweile sehen wir sie immer und überall. Auch im geschäftlichen Umfeld. Allerdings sind Sneakers gerade bei formellen Anlässen mit strengem Dresscode wie «Business Formal» weiterhin ein No-Go. Hier ist ein ruhiges Erscheinungsbild ohne modische Kapriolen gefragt. Dem eleganten Lederschuh sollte hier der Vortritt gewährt werden.

Leger gleich selbstbewusst

Erlauben allerdings die Branche und der dazugehörende Dresscode den lockeren Auftritt, gibt es nichts gegen Sneakers einzuwenden. Denn den Mutigen und Modischen gehört die Welt. Eine Studie der Harvard Business School (HBS) besagt, dass leger gekleidete Menschen einen selbstbewussteren Eindruck machen als konservativ gekleidete. Als Begründung dafür wird aufgeführt, dass Personen, die sich etwas neben der gängigen Kleiderordnung bewegen, Mut und Freigeist signalisieren. Doch trotz gewünschter Individualität sollten Frauen wie Männer im geschäftlichen Kontext beachten, dass hier Sneakers in gedeckten Farben wie Schwarz, Grau, Beige oder Dunkelblau passender sind. Auch weil man im beruflichen Alltag Bodenständigkeit vermitteln will. Und das gelingt eher in dunklen und dezenten Schuhen.

In der Freizeit dürfen dann die weissen Sneakers und solche in starken Farben ihren Auftritt haben. Coolness und Leichtigkeit sind nun gefragt. Farb- und stiltechnische Brüche inklusive. Bei formellen oder festlichen Anlässen wie Abendveranstaltungen oder Hochzeiten haben Sneakers aber nichts verloren. Der elegante Schuh passt hier besser. Alles andere wirkt etwas hilflos und angestrengt modisch. Zum Thema Schuhe gibt es auch noch Folgendes zu sagen. Egal ob Lederschuh oder Sneaker: Investieren Sie in gute Pflegemittel, damit Ihre Schuhe stets gut aussehen und vor Wettereinflüssen geschützt sind. Ausserdem helfen Schuhspanner, Falten zu verhindern, und das bei jedem Modell.

