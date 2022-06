In zwei Jahren steht meine Pensionierung an. Meine Frau (57 Jahre) und ich (63 Jahre) möchten in unserem Eigenheim bleiben. Aktuell ist unsere Liegenschaft noch zur Hälfte ihres Werts mit der Finanzierung belastet. Wie tief muss eine Hypothek sein, um beruhigt in Pension zu gehen?

Philipp Betschart* Jetzt kommentieren 09.06.2022, 09.18 Uhr