Ratgeber Wer haftet bei einem Unfall, wenn das rasende E-Bike keine Vignette hat? Schon wiederholt wurde ich auf dem Radweg von schnellen E-Bike-Fahrern überholt. Obwohl diese oft keine ­Vignette haben, handelt es sich dabei offensichtlich um bis zu 45 km/Std. schnelle Bikes. Wer zahlt da bei einem Unfall? Beat Frischkopf* Jetzt kommentieren 23.08.2022, 10.13 Uhr

Beat Frischkopf. Bild: PD

Es gilt generell der Grundsatz, dass die Geschwindigkeit den Umständen anzupassen ist. Signalisierte Höchstgeschwindigkeiten galten bislang weder für Velos noch für Elektrovelos. In einer Tempo-30-Zone oder Begegnungszone gilt nun die Tempolimite von 30 km/h auch für Velos, wenn also ein E-Bike-Fahrer mit Tempo 40 erwischt wird, kann er mit 30 Franken gebüsst werden, selbst wenn er keinen Tachometer hat. Kantone und Gemeinden können jetzt Radwege oder gemeinsame Fuss- und Radwege mit Tempotafeln versehen, um Elektrovelos abzubremsen.

Separate Versicherung

In der Privathaftpflicht­versicherung sind Schäden gedeckt, die Sie auf Ihrem Velo oder E-Bike einem anderen zufügen, meist bis zu 5 Mio. Franken (auf Wunsch bis zu 10 Mio. Franken). Doch Achtung: Dieser Versicherungsschutz gilt nur bei E-Bikes ohne Vignettenpflicht. Wenn Sie schneller als 25 km/h oder mit mehr als 500 Watt Tret­unterstützung auf Ihrem E-Bike unterwegs sind und somit eine gelbe Plakette mit gültiger Vignette benötigen, müssen Sie eine separate Haftpflichtversicherung für Motorfahrräder abschliessen.

Dann aber sind in der Privathaftpflichtversicherung nur die Ansprüche für jenen Teil des Schadens versichert, der die Versicherungssumme der gesetzlichen Versicherung übersteigt. Besteht diese gesetzlich vorgeschriebene Versicherung nicht oder ist der Fahrzeuglenker nicht im Besitze des gesetzlich vorgeschriebenen Führerausweises, so sind Ansprüche überhaupt nicht versichert. Für Schäden, die sich im Ausland ereignen, ist die Höchstentschädigung oft auf 2 Mio. Franken ­begrenzt. Ist aber ein Schwerverletzter der Versorger einer Familie, so kann der finanzielle Schaden in die Millionen gehen und der Unfallverursacher kann in den Ruin getrieben werden. Die strafrechtliche Seite wird dann schnell zur Nebensache.

Das Tagfahrlicht gilt für alle Elektrovelos, auch für Mountain­bikes. Das Licht muss am Velo montiert sein, darf aber abnehmbar sein. Die Lichtpflicht gilt auf allen Strassen, Wegen und Trails, sofern sie öffentlich zugänglich sind. Fehlt das Licht, droht eine Busse von 20 Franken. Das Strassenverkehrsgesetz bestimmt, dass der Radweg den Radfahrern vorbehalten ist und Radfahrer die Radwege und -streifen nicht nur benutzen dürfen, sondern müssen. Dies gilt auch für die E-Bikes.

Slalom-Vorfahren verboten

Oft wird die Frage gestellt, ob E-Bikes trotz Mofaverbot durchfahren dürfen: Ja, mit abgestelltem Motor ist dies erlaubt. Dasselbe gilt für das Befahren von Fussgänger­flächen mit «Velo gestattet».

Radfahrer dürfen rechts neben einer Motorfahrzeugkolonne vorbeifahren, wenn genügend freier Raum vorhanden ist; das slalomartige Vorfahren ist aber untersagt. Sie dürfen die Weiterfahrt der Kolonne nicht behindern und sich nicht vor haltende Autos stellen. Die Führer eines sog. schnellen E-Bikes (Tretunterstützung von über 25 bis max. 45 km/h) müssen einen Fahrradhelm tragen. Für die langsameren (bis 25 km/h mit Tret­unterstützung) wird ein Helm bloss empfohlen.

* Dr. iur. Beat Frischkopf ist Rechtsanwalt in Sursee; www.frischkopf.ch

