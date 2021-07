Nachbarskinder auf unserem Trampolin: Wer haftet bei einem Unfall

Ratgeber Immer mehr Kinder tummeln sich auf unserem privatem Trampolin: Wer haftet bei einem Unfall? Wir besitzen im Garten ein Trampolin mit Netz. Darauf dürfen sich auch die Nachbarskinder aufhalten. Immer öfter kommen aber auch fremde Kinder. Wer haftet, wenn das Trampolin in unserer Abwesenheit benutzt wird. Wer zahlt, wenn zum Beispiel eine Brille kaputtgeht? Oder wenn sich jemand verletzt? Dr. iur. Beat Frischkopf* 27.07.2021, 13.24 Uhr

Beat Frischkopf.

Grundsätzlich ist der Trampolineigentümer dafür verantwortlich, dass sein Spielgerät einwandfrei montiert ist und bei bestimmungsgemässem Gebrauch genügend Sicherheit bietet, ansonsten er bei einem Unfall haftpflichtig werden könnte. Zu unterscheiden ist, ob das Trampolin fest im Boden verankert oder, wie meist, bloss auf den Boden gestellt ist.

Ist das Trampolin fest mit dem Boden verankert, so kommt die strenge Werkeigentümerhaftung zum Tragen. Dies bedeutet, dass der Eigentümer für den Schaden haftet, welcher beim bestimmungsgemässen und nicht zweckwidrigen Gebrauch des Werkes erwächst, sei dies aufgrund der fehlerhaften Erstellung oder des mangelhaften Unterhalts. Diese Haftung kann nicht ausgeschlossen werden und sie gilt, auch wenn Sie kein Verschulden trifft. Ist das Gerät hingegen nicht fest mit dem Boden verankert – wie das bei den meisten Trampolin der Fall sein dürfte – so entfällt die strengere Werkeigentümerhaftung. Sie wären trotzdem nicht gänzlich von Ihrer Verantwortung entbunden. Da Sie für all die Trampolinbenützer mit der Aufstellung des Turn-/Spielgerätes ein nicht zu unterschätzendes Risiko schaffen, müssen Sie alle notwendigen und zumutbaren Vorsichtsmassnahmen treffen, um einen Unfall zu verhindern. Ereignet sich trotzdem ein Unfall wegen fehlerhafter Erstellung oder mangelndem Unterhalt, so resultiert zwar eine Haftung, jedoch nur dann, wenn Ihnen ein Verschulden vorgeworfen werden kann und das verunfallte Kind einen Schaden – also eine Vermögenseinbusse (Heilungskosten, Brillenschaden usw.) – erleidet.

Allerdings besteht die Möglichkeit, dass Sie sich durch Rechtfertigungsgründe (z.B. Manipulation am Gerät durch eine andere Person) entlasten können. In jedem Fall empfiehlt es sich aber, vor allem kleinere Kinder beim Springen zu beaufsichtigen und das Trampolin bei Nichtgebrauch abzudecken und/oder zu verschliessen, wenn Sie damit rechnen müssen, dass irgendwelche Kinder es auch in Ihrer Abwesenheit benützen. Mit Blick auf die regelmässige Kontrolle/Wartung bietet die Beratungsstelle für Unfallverhütung bfu im Internet eine Checkliste an (freizeit-trampolin-1.pdf – bfu.ch).

Einwirkung durch Drittperson

Möglich ist natürlich, dass ein Unfall mit Schadensfolge nicht durch einen Mangel, sondern durch eine Drittperson (z.B. ein weiteres Kind, welches sich auf dem Trampolin befindet) verursacht wird. In diesem Falle haftet die Drittperson, welche den Unfall verursacht hat resp. im Falle eines Unmündigen dessen Eltern. Kommt es ohne Dritteinwirkung zu einem Unfall und sind nicht die Erstellung oder der Unterhalt die Ursache, so benutzt ein Kind das Trampolin auf eigene Gefahr, d.h., dessen Eltern tragen den Schaden effektiv selber, wobei deren Krankenkasse die Heilungskosten übernehmen müsste. Sinnvoll wäre es, wenn Sie sich von Ihrem Privathaftpflichtversicherer schriftlich bestätigen liessen, dass eine Haftung bei Trampolinschäden eingeschlossen ist.

* Dr. iur. Beat Frischkopf ist Rechtsanwalt; www.frischkopf.ch