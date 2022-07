Ratgeber Sind Radieschenblätter essbar? Mir ist aufgefallen, dass Radieschen fast immer roh im Salat serviert werden, doch kann man auch das ganze Gemüse verwenden? Sprich, sind die Radieschenblätter ebenfalls essbar? Sarah Elkazaz* Jetzt kommentieren 10.07.2022, 11.30 Uhr

Radieschen sind eines der am meisten unterschätzten Gemüse. Sie wachsen bei uns fast ganzjährig, man kann sie gut auf dem Balkon und im Garten ziehen. Sie sind eine Sorte des Gartenrettichs. Es gibt sie in vielen Formen und Farben, von mild bis scharf. Unbedingt über den Wochenmarkt schlendern und entdecken!

Sarah Elkazaz. Bild: Emilie Hallard

Das enthaltene Senföl ist für den scharfen Geschmack verantwortlich. Ihm wird auch eine verdauungsfördernde Wirkung nachgesagt. Radieschen sollen sich positiv auf den Zuckerstoffwechsel auswirken und antibakteriell sein . Mit nur 16 Kalorien pro 100 g sind sie sehr kalorienarm, sie bestehen aus rund 90 % Wasser. Die Blätter enthalten auch Senföl, aber weniger, sie sind entsprechend nicht ganz so scharf. Wer es genau wissen möchte: Die schweizerische Nährwertdatenbank bietet zuverlässige Informationen.

Zum marktfrischen Fischfilet serviere ich gerne Tagliatelle an Radieschenlaubpesto. Oder ich ergänze den Blattsalat mit Radieschen. Junge Blätter verwende ich oft ganz, die grösseren gebe ich gehackt zum Salat. Aus Zitronensaft, Olivenöl und Meersalz bereite ich eine erfrischende Emulsion zu, ich tauche die Radieschen mit ihrem Laub kurz ein und grilliere sie.

Mein Lieblingsrezept mit Radieschenlaub, das bunte Sommerstimmung auf den Teller zaubert, ist eine Radieschentarte mit hausgemachtem Wähenteig.

Und so geht`s:

Man braucht eine Portion Wähenteig für eine Tarteform von 28 cm Durchmesser, 2-3 Bund Radieschen mit Laub, möglichst unterschiedliche Formen und Farben wählen, Frühlingszwiebeln, Schnittknoblauch oder Knoblauch, Salz und Pfeffer und für den Guss ein Ei, ein wenig Rahm, Reibkäse, Salz, Pfeffer und Muskatnuss nach Belieben.

Im ersten Schritt bereite ich den Wähenteig aus 150 g Mehl, ca. ¼ Teelöffel Salz, 50 g kalter Butter und einem Ei zu. Das Mehl mit dem Salz in eine Schüssel geben und gut mischen. Die Butter in kleinen Stücken zugeben, mit den Händen mit dem Mehl zu einer feinkrümeligen Masse reiben, so wie beim Mürbeteig.

Das verquirlte Ei zugeben und rasch zu einem geschmeidigen Teig zusammenfügen. Je nach verwendetem Mehl braucht man etwas mehr oder weniger Flüssigkeit, bei Bedarf etwas Wasser oder Mehl zugeben. Ich verwende helles Dinkelmehl.

Den Teig kühl stellen und den Ofen auf 200 Grad vorheizen, die Form ausbuttern und mehlen. Den Teig ca. 3 mm dick auswallen und in die Form legen, den Teigboden mit einer Gabel einstechen. Den Teig 10 Minuten blind vorbacken.

Zwischenzeitlich das gewaschene Radieschenlaub grob hacken, Frühlingszwiebeln und Knoblauch fein schneiden, ca. 2/3 der Radieschen in Stücke schneiden. Dann alles mischen und mit Salz und Pfeffer würzen, auf dem vorgebackenen Teig verteilen und ca. 10 Minuten weiterbacken.

Für den Guss das Ei verquirlen, mit dem Käse und den Gewürzen mischen, über den Kuchen giessen und bei 180 Grad backen, bis der Guss gestockt ist. Restliche Radieschen dekorativ schneiden und für 10 Minuten mitbacken, sie dürfen ruhig knackig bleiben.

* Sarah Elkazaz ist Privatköchin, selbstständige Sprachlehrerin, freie Künstlerin.

