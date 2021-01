Ratgeber Soll ich noch Winterreifen montieren? In den letzten schneearmen Jahren bin ich gut ohne Winterreifen durch den Winter gekommen. So habe ich auch dieses Jahr auf den Reifenwechsel verzichtet. Soll ich angesichts der Schneefälle doch noch wechseln? Was riskiere ich, wenn ich ohne Winterreifen unterwegs bin? René Harlacher * 26.01.2021, 12.00 Uhr

Wenn Sie auf Winterreifen verzichten, sparen sie am falschen Ort. In der Schweiz besteht zwar, im Gegensatz zu einigen Nachbarländern, keine allgemeine Pflicht für Winterreifen. Doch ein Verzicht kann für Sie trotzdem unschöne Folgen haben. Je nach Versicherung drohen in einem Schadenfall Leistungskürzungen und Bussen durch die Polizei.

Die Kaskoversicherung deckt zwar grundsätzlich Schäden, die bei einem Unfall am eigenen Auto entstehen; die Schäden an einem fremden Auto sind über die Motorfahrzeug-Haftpflichtversicherung gedeckt. Bei der Haftpflicht spielt jedoch nicht nur der am Fahrzeug aufgetretene Schaden eine Rolle, sondern auch der Unfallhergang und Zustand des Fahrzeugs. Und darunter fällt auch die Bereifung.

Die Versicherung kann Ihr Verhalten bei einem Unfall als grobfahrlässig beurteilen, wenn Sie mit Sommerpneus oder abgefahrenen Winter­reifen auf schneebedeckter Fahrbahn unterwegs sind. Sie kann deshalb die Leistungen kürzen oder diese von Ihnen zurückfordern. Sie müssen in diesem Fall einen Teil des Schadens selber übernehmen. Zudem können Sie gemäss Strassenverkehrsgesetz gebüsst werden, wenn Ihr Fahrzeug bei winterlichen Strassenverhältnissen nicht in betriebssicherem Zustand verkehrt.

Oktober bis Ostern

Autofahrer sollten deshalb in jedem Winter auf Winterreifen setzen. Als Faustregel gilt dabei von O bis O, das heisst: von Oktober bis Ostern. Winterreifen haben nicht nur bei schneebedeckter Fahrbahn und bei Glatteis mehr Grip und ermöglichen eine verbesserte Traktion, sondern generell bei niedrigen Temperaturen.

Voraussetzung ist allerdings eine genügende Profiltiefe: Je abgefahrener das Profil, desto schlechter ist die Bodenhaftung und umso länger der Bremsweg. Deshalb müssen auch Winterreifen regelmässig ersetzt werden. Montieren Sie vier gleiche und gleich alte Reifen, die in der Regel nicht älter als vier Jahre sein sollten. Die gesetzliche Mindestprofiltiefe beträgt zwar nur 1,6 Millimeter. Allerdings lassen die sicherheitsrelevanten Fahreigenschaften bereits früher deutlich nach. Deshalb sollten Winterreifen ersetzt werden, wenn die Profiltiefe der Lauffläche weniger als 4 Millimeter beträgt.

Was auch gerne vergessen geht: Vor der Fahrt müssen Scheiben, die Lichter und auch die Nummern­schilder von Schnee und Eis gereinigt werden. Besonders der Schnee auf dem Dach muss entfernt werden, sonst droht auch hier eine Busse. Zudem ist wichtig, dass die Scheiben (Front und vordere Seitenscheiben) ausreichend Durchblick gewähren. Es reicht also nicht, wenn man sich nur ein kleines Guck­loch freimacht. Je stärker die Sicht beim Fahren eingeschränkt ist, desto grösser ist das Unfallrisiko. Zudem riskieren Sie eine empfindliche Busse von mehreren hundert Franken und je nach Umständen sogar Gefängnis.

* René Harlacher ist Chief Underwriting Officer Zurich Schweiz, www.zurich.ch