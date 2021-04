Ratgeber Unser Liebesleben ist eingeschlafen, wie soll es weitergehen? Mein Partner (47) und ich haben beide ganz unterschiedliche Arbeitszeiten mit verschiedensten Schichten und auch Nachteinsätzen. Aber natürlich nie zur selben Zeit. Die Möglichkeiten, miteinander Zeit zu verbringen, sind sehr eingeschränkt. Unser Liebesleben ist fast eingeschlafen. So kann es doch nicht weitergehen. Eugen Bütler, Luzern* 14.04.2021, 11.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Eugen Bütler.

Nicht alle Paare haben so unterschiedliche Arbeitszeiten wie Sie. Trotzdem leiden viele Beziehungen an zu viel Arbeit und an zu wenig Zeit füreinander. Doch nicht immer kann man einfach das Pensum reduzieren oder sich einen anderen Job suchen. Gerade wenn es finanzielle Verpflichtungen gibt und das Budget ohnehin schon knapp ist.

Es ist verständlich, wenn in solchen Situationen eine Änderung unmöglich scheint. Dennoch würde ich nicht so schnell aufgeben. Wenn ein Paar fest entschlossen ist, liegt einiges drin. Paare, die der gemeinsamen Zeit hohe Priorität einräumen, finden einen Weg. Es darf nicht sein, dass die Partnerschaft von der Arbeit erdrückt wird.

Ich empfehle Ihnen deshalb, sich kreativ Gedanken zu machen über folgende Fragen: Wie viel gemeinsame Zeit wollen wir verbringen? Wie oft und wann wollen wir zusammen sein? Stellen Sie sich einfach einmal vor, wie es sein könnte und was Sie sich zutiefst wünschen. Schalten Sie dabei die innere Zensur aus, die solche Wünsche sofort an der sogenannten harten Realität abschmettern lässt. Fantasieren Sie ruhig einmal, wie es sein könnte, mehr Zeit für Nähe und Austausch zu haben. Wie würden Sie sich dabei fühlen? Wie würden Sie diese neu gewonnene Zeit der Zweisamkeit nutzen? Was unternehmen oder zusammen teilen?

Chef oder Chefin fragen

Danach können Sie sich fragen: Was muss sich an unserer Arbeitssituation ändern, damit wir das erreichen können? Wenn Sie beispielsweise den Wunsch haben, zwei Halbtage pro Woche miteinander zu verbringen, sprechen Sie in einem nächsten Schritt mit Ihren jeweiligen Vorgesetzten.

Klären Sie Ihre Vorgesetzten auch über Ihre Situation und die Schwierigkeiten, die sich für Ihre Partnerschaft ergeben, auf. Bitten Sie um Lösungen, welche für alle Seiten stimmig sind. Wer weiss, vielleicht haben Sie verständnisvolle Vorgesetzte, die Ihnen Möglichkeiten eröffnen, welche die Situation für Sie und Ihre Beziehung wesentlich verbessern.

Gemeinsame Zeit ist nötig

Falls Sie auf Unverständnis stossen, ist es Zeit, grundsätzlichere Überlegungen anzustellen. Zwar wird eine Beziehung nicht automatisch besser und intensiver, je mehr Zeit ein Paar zusammen verbringt. Dennoch ist es wichtig, immer wieder Freiräume zu schaffen, die der Beziehung dienen. Seelische und körperliche Intimität zwischen Liebespaaren braucht ein gewisses Mass an Zeit. Berufliche Erfüllung ist eine wichtige Voraussetzung für eine gelungene Beziehung. Und etwas Distanz bietet die Möglichkeit, auch wieder zurück zum Partner oder zur Partnerin zu kommen. Dennoch rate ich Ihnen dringend, einige äussere Anpassungen vorzunehmen, welche Ihnen deutlich mehr gemeinsame Zeit ermöglichen.

*Eugen Bütler, Luzern, Psychologischer Berater, Einzel- und Paarberatung www.buetlercoaching.ch