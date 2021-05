Ratgeber Unsere Tochter will ihren muslimischen Partner heiraten: Sollen wir unsere Bedenken äussern? Unsere Tochter (25) hat einen muslimischen Freund. Seine Familie lebt grösstenteils im Ausland und ist eher strenggläubig. Er selber gibt sich locker und modern. Nun wollen die beiden zusammenziehen und heiraten. Wir haben Bedenken: Was ist, wenn sie Kinder haben? Was, wenn sie in seine Heimat ziehen und er dort unter den Einfluss seiner Familie gerät? Können wir der Tochter unsere Sorgen mitteilen oder wäre das kontraproduktiv? Eugen Bütler* 26.05.2021, 15.04 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Eugen Bütler.

Es ist schön, wenn sich zwei Menschen aus verschiedenen Kulturen lieben. Dies kann für beide enorm bereichernd und inspirierend sein. Gleichzeitig verstehe ich Ihre Bedenken. Auch wenn sich der Partner Ihrer Tochter offenbar weitgehend von der strenggläubigen Form seiner Religion verabschiedet hat, prägen ihn noch Rollenbilder, die er aus seiner Familie kennt. Da mag es zum Beispiel noch üblich sein, dass die Frau als eine Art «Besitz» des Mannes betrachtet wird.

Rechtliche Unterschiede

Sie schreiben, Sie würden sich Sorgen machen, falls die beiden Kinder haben. Nach islamischem Recht verfügt der Mann über seine Kinder. Er entscheidet über alles, was seine Familie betrifft. Und sollte er etwa aus Saudi-Arabien kommen, wird das dort auch vom Gesetz her so gehandhabt. Eine Frau kann sich dort auch nicht so einfach scheiden lassen. Allein der Mann kann seine Frau aus der Ehe entlassen. Sie sehen, da gibt es grosse Unterschiede im Rechtsverständnis von westlicher und muslimischer Kultur. Es gibt auch Länder wie Tunesien, die einige Elemente des westlichen Scheidungsrechts übernommen haben.

Es lohnt sich für Ihre Tochter, sich rechtzeitig Gedanken zu machen. Fachleute raten zu einem Vertrag. Er regelt den Umgang mit den Kindern (z.B. Erziehung, Beschneidung…), die Erwartungen an die Frau bezüglich muslimischer Religion, eine allfällige Trennung usw. Sehr gut beschrieben sind diese Punkte im Buch «Gemischte Ehen mit Muslimen» (www.ami-aldeeb.com). Selbst streng muslimische Länder und Gerichte akzeptieren einen Vertrag, der vor Allah als geschlossen gilt.

Es wäre aber verständlich, wenn Ihre Tochter in ihrer Verliebtheit sich keine solchen Gedanken machen will. Ein Vertrag signalisiert ein Stück weit Misstrauen gegenüber dem Partner. Darum wäre Ihre Tochter vielleicht froh, wenn Sie als Eltern die Verhandlung über Vertragspunkte mit dem allfälligen künftigen Schwiegersohn übernehmen. Im genannten Büchlein befinden sich Modell-Verträge in verschiedensten Sprachen.

Nicht gegen Beziehung sein

Bitten Sie sie einfach einmal um ein längeres Gespräch, um ihr diese Zusammenhänge zu erklären. In welcher Form sie dann darauf eingeht, ist ihre Entscheidung und die gilt es zu respektieren. Sie dürfen ihr Ihre Bedenken mitteilen. Aber nicht den Eindruck erwecken, Sie seien grundsätzlich gegen diese Beziehung. Das könnte tatsächlich kontraproduktiv sein. Zudem: Eine Liebesbeziehung zwischen Menschen unterschiedlicher Kulturen und Religionen kann auch zur Versöhnung in der Welt beitragen und neben dem persönlichen Glück auch auf diese Weise besonders wertvoll sein.

* Eugen Bütler, Luzern, ist psychologischer Berater, Einzel- und Paarberatung; www.buetlercoaching.ch