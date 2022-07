Ratgeber Veloträger und Anhänger für Auto: Welche Vorschriften gelten etwa für die Autonummer oder punkto Sicherheit? Ich möchte für mein Auto einen Veloträger sowie einen Anhänger kaufen. Wie muss ich sicherstellen, dass meine Nummer weiterhin sichtbar bleibt. Welche Vorschriften gelten generell für Anhänger? Dr. iur. Beat Frischkopf* Jetzt kommentieren 05.07.2022, 16.07 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Beat Frischkopf. Bild: PD

Sie können neuerdings ein zusätzliches Kontrollschild für die Montage am Heckvelo­träger bestellen, also käuflich erwerben. Mit dem dritten Kontrollschild, das am Heckträger für die Velos montiert werden kann, entfällt das umständliche Umhängen des hinteren Schildes vom Auto auf den Heckträger und wieder umgekehrt.

Rotes Kontrollschild

Das neue Kontrollschild ist eine Kopie des hinteren Hauptschildes. Um allfälligen Missbrauch zu verhindern, hat es eine rote statt weisse Grundfarbe und keinerlei eigenständige rechtliche Bedeutung. Es darf ausschliesslich zusammen mit dem Hauptschilderpaar verwendet werden, das weisse Kontrollschild darf also hinten am Auto nicht fehlen. Es ist aber weiterhin auch erlaubt, das hintere Kontrollschild am Fahrradträger zu montieren.

Bestellt werden kann das dritte Schild ab sofort bei den Strassenverkehrsämtern, wobei längere Wartefristen bestehen. Gleichzeitig laufen beim ASTRA Abklärungen mit den Nachbarstaaten, damit dieses Kontrollschild bekannt ist und akzeptiert wird. Einzelne Staaten wie z.B. Italien, Österreich oder das Fürstentum Liechtenstein haben bereits bestätigt, dass das Schild auf ihrem Staatsgebiet verwendet werden darf.

Ende der Ladung markieren

Der Anhänger muss auf jeden Fall angemeldet sein und ein eigenes amtliches Kennzeichen tragen. Das rote Kenn­zeichen für den Veloträger gilt nicht für den Anhänger. Grundsätzlich kann gesagt werden, dass die Länge eines Personenwagen-Anhängers in der Schweiz bis zu 12 Meter (inkl. Deichsel) und die Breite (inkl. Ladung) bis zu 2,55 Meter betragen darf. Die Ladung darf vorne über den Anhänger hinausreichen, aber nicht zu einer Behinderung bei Kurvenfahrt führen.

Nach hinten darf die Ladung 5 Meter ab dem Drehpunkt hinausragen. Das Ende der Ladung muss jedoch gekennzeichnet und in der Nacht beleuchtet werden, wenn diese mehr als 1 Meter über den Anhänger hinausragt. Das Zugfahrzeug muss links und rechts mit einem Rückspiegel ausgerüstet sein, welcher die Fahrbahn mindestens 100 Meter weit nach hinten überblicken lässt.

Regeln von der maximalen Last bis zur Fahrprüfung

Massgebend für die maximale Anhängelast ist der Fahrzeugausweis des Autos. Sofern der Anhänger keine Betriebs- oder Feststellbremse hat, darf das Betriebsgewicht (Gewicht Anhänger inkl. Ladung) höchstens 750 kg betragen. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit mit Anhänger beträgt 100 km/h, wenn dies die Herstellergarantie erlaubt, ansonsten gilt 80 km/h.

Das Sonntags- und Nachtfahrverbot gilt erst ab 3501 kg Gesamtgewicht des Anhängers. Es ist eine separate Autobahnvignette für den Anhänger notwendig. Diese muss aber nicht sichtbar angebracht sein. Die Haftpflichtversicherung des Zugwagens gilt auch für den Anhänger. Empfehlenswert ist es, eine Teil- oder noch besser eine Vollkaskoversicherung abzuschliessen, nämlich für Schäden am Anhänger selber. Der Lenker muss nur eine separate Fahrprüfung absolvieren, wenn das Gesamtgewicht des Zuges über 3500 kg beträgt.

* Dr. iur. Beat Frischkopf, Rechtsanwalt in Sursee; www.frischkopf.ch.

Lesen Sie alle unsere Beiträge auf www.luzernerzeitung.ch/ratgeber.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen